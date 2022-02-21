بعد شكاوى المستخدمين.. “واتساب” يصدر تحديثًا ينهي “مشكلة الصور”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 10:59 صباحًا

بعد شكاوى كثيرة عبّر عنها مستخدمو “واتساب” بما يخص أمرا متعلقا بالصور على التطبيق، تتجه الشركة حاليا الى ايجاد حل لها.

حيث شكا كثيرون من المستخدمين من أن معاينة الصور والفيديو صغيرة، مقارنة بالمعاينة المطروحة للمستندات.

وقد انتبه التطبيق لهذه المشكلة سريعا، وسط معلومات تشرتها تقارير إخبارية انه يعمل على حلها.

وبحسب الموقع الإخباري التقني (WABetaInfo) ، فإن “واتساب” سيطلق تحديثا خلال المستقبل القريب يتمثل في معاينة (Preview) أكبر مما سبق، بحيث تصبح مثل معاينة الوثائق الكبيرة نسبيا، و أن هذه الميزة موجودة الآن في النسخة التجريبية (WhatsApp beta). متوقّعا أن يجري طرح الخدمة الجديدة في الأسابيع المقبلة.

ومن المعروف أن “واتساب” يقلل من جودة الصور أثناء نقلها، ولحل هذه المشكلة عمل التطبيق على استحداث خيار قال إنه سيساهم في الحفاظ على جودة الصور، لكن بالكاد يحقق الغاية من وراء هذا الأمر.

ولذلك، يبدو أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هي إرسال الصور كمستند، لكن لهذا الأمر سلبيات، فالمستقبل لن يعرف محتوى الصورة قبل أن يفتحه.