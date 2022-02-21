شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات إعادة تشغيل كل إصدارات أيفون.. وماذا تفعل عند مواجهة مشكلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أنه يمكنك إصلاح معظم المشكلات التقنية عن طريق إيقاف تشغيل جهازك وإعادة تشغيله مرة أخرى، فإذا واجهت خللًا غريبًا في جهاز أيفون، أي أن كان صوت لا يعمل أو استمرار التطبيقات في التعطل، أو لا يمكنك إجراء مكالمات، يجب أن تكون خطوتك الأولى هي إجراء إعادة تشغيل سريعة، فسيؤدي هذا إلى تحديث البرنامج على جهاز أيفون، ومن المحتمل أن يصلح كل ما حدث بشكل خاطئ.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كان جهاز أيفون متجمد لدرجة أنه لا يمكنك حتى إعادة تشغيله، فإنه يمكنك إعادة تشغيل الهاتف بطريقة إجبارية، وتفرض هذه الطريقة إيقاف تشغيل أيفون ببساطة، وإليك كيفية إعادة تشغيل أي هاتف أيفون أو فرض إعادة تشغيله.



كيفية إعادة تشغيل هاتف أيفون كيفية إعادة تشغيل هاتف أيفون ستعتمد الخطوات الدقيقة لإعادة تشغيل هاتف أيفون على الإصدار الذي لديك، فإذا كان لديك iPhone X أو iPhone 11 أو iPhone 12 أو iPhone 13:

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وأي من زري الصوت.

2. عندما يظهر شريط تمرير بعنوان "إيقاف التشغيل" أعلى الشاشة، اسحبه إلى اليمين.

3. انتظر بضع لحظات حتى ينطفئ أيفون تمامًا وتتحول الشاشة إلى اللون الأسود.

4. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل حتى يظهر شعار أبل.

إذا كان لديك iPhone SE أو iPhone 8 أو أقدم:

1. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل.

2. عندما تظهر الشريحة لإيقاف التشغيل أعلى الشاشة، اسحبها إلى اليمين.

3. انتظر حتى ينطفئ جهاز iPhone تمامًا وتتحول الشاشة إلى اللون الأسود.

4. اضغط على زر التشغيل حتى يظهر شعار أبل.





كيفية فرض إعادة تشغيل جهاز أيفون

عندما يتجمد جهاز أيفون، فقد لا يتمكن حتى من إظهار شريط تمرير الطاقة، وفي هذه الحالة، ستحتاج إلى إجبار هاتفك على إعادة التشغيل، وستتغير الخطوات اعتمادًا على هاتف أيفون الذي تملكه.

إذا كان لديك iPhone 8 أو iPhone SE (الجيل الثاني) أو iPhone X أو iPhone 11 أو iPhone 12 أو iPhone 13

1. اضغط على زر رفع الصوت وحرره، ثم اضغط على زر خفض الصوت وحرره.

2. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل.

3. استمر في الضغط على زر التشغيل حتى يظهر شعار أبل.

إذا كان لديك iPhone 7

1. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر خفض الصوت.

2. استمر في الضغط على الأزرار حتى يظهر شعار أبل.

إذا كان لديك iPhone SE (الجيل الأول) أو iPhone 6 أو أقدم

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة والزر الرئيسي.

2. استمر في الضغط على كلا الزرين حتى يظهر شعار أبل.