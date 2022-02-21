شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاليفورنيا تطلق مشروعًا لتغطية قنوات الماء بألواح شمسية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط إحدى مرافق المياه والطاقة في كاليفورنيا لتغطية قنوات المياه بالألواح الشمسية، في مشروع هو الأول من نوعه للحفاظ على المياه وتوليد الكهرباء، وحصلت منطقة الري Turlock (TID) على منحة بقيمة 20 مليون دولار من ولاية كاليفورنيا تُعرف باسم Project Nexus، حيث سيتم وضع الألواح الشمسية على جزأين من 4000 ميل من قنوات التوصيل، والتي تأخذ المياه من جبال سييرا نيفادا والأجزاء الشمالية من كاليفورنيا إلى الخزانات والبحيرات ومحطات الطاقة الكهرومائية والمزارع في أماكن أخرى من الولاية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه نظرًا لأن هذه القنوات مفتوحة الوصول، فإنها تسمح لبعض المياه بالتبخر، مما يمثل مشكلة لدولة تعاني بالفعل من محدودية إمدادات المياه، لذلك سيغطي Project Nexus قطاعات في مقاطعة ستانيسلاوس بالقرب من موديستو، مما ينتج طاقة كافية لـ 100،000 منزل، ومن المقرر أن يبدأ العمل هذا الخريف وينتهي في عام 2024.

إذا كان سيتم نشره على جميع القنوات البالغ طولها 4000 ميل، فيمكنه توفير ما يصل إلى 63 مليار جالون من المياه سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات مليوني شخص، وتوليد ما يقدر بـ 13 جيجاوات من الطاقة أي سدس استخدام كاليفورنيا.

تشهد ولاية كاليفورنيا موجة جفاف، حيث من المقرر أن يكون أول شهرين من عام 2022 الأكثر قسوة في شهري يناير وفبراير منذ أن بدأت السجلات.

ولا توجد توقعات لهطول الأمطار خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير، حيث قال إريك إيكدال، نائب المدير في مجلس مراقبة الموارد المائية بالولاية: "هناك القليل جدًا من هطول الأمطار في التوقعات طويلة المدى لشهر مارس".

تتجه الجامعات والشركات والمؤسسات إلى كل مصدر ممكن من مصادر المياه ، وطريقة للحفاظ على المياه، لمحاربة النقص المزمن في المياه ،

يقول الفريق الذي يقف وراء Project Nexus إنه ينبغي تحسين جودة المياه وتقليل النمو الخضري في القنوات وتقليل تبخر المياه في القنوات، فهذا يوفر حلاً مضاعفًا، حيث يوفر مساحة للألواح الشمسية يمكن أن تغطي آلاف الأميال، مع حماية المياه تحتها.

كما تعمل المياه أيضًا على إبقاء الألواح الشمسية باردة مما يحافظ عليها ويجعلها أكثر كفاءة في تجميع ضوء الشمس وتحويله إلى كهرباء.