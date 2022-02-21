شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يكتشفون كويكب لديه ثلاثة أقمار مصاحبة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علماء الفلك، عن أن صخرة الفضاء المسماة إلكترا 130، التي يبلغ عرضها 160 ميلًا لها ثلاثة أقمار مصاحبة أصغر، وتم تحديد هذا الاكتشاف على أنه أول نظام رباعي يتم اكتشافه على الإطلاق، وليس من غير المألوف بالنسبة للكويكبات أن تصاحبها أجسام أقمار معها، فمن المعروف أن أكثر من 150 من الكويكبات لديها قمر واحد على الأقل، ولكن ليس من السهل دائمًا اكتشافها خاصة بهذا العدد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم اكتشاف إلكترا لأول مرة في حزام الكويكبات بين كوكب المشتري والمريخ في عام 1873.

ومع ذلك، لم يتم رصد أول قمر للكويكب إلا بعد 130 عامًا، واستغرق الأمر حتى عام 2014 لرؤية دليل على القمر الثاني، ولعل السبب في صعوبة اكتشافها هو أن الكويكبات صغيرة وخافتة الإضاءة فقط، لذا فإن أي جسم يدور أصغر حجما يكون خافتًا ومن المحتمل أن يتفوق عليه الكويكب الأصل كثيرًا، وليس هذا فقط، ولكن كلما اقترب القمر من الكويكب زادت صعوبة رؤيته.

اكتشف الكويكب بأقماره الثلاثة فريق من علماء الفلك بقيادة أنتوني بيرديو من المعهد الوطني للبحوث الفلكية في تايلاند، وكتب الباحثون في ورقتهم "ألكترا هو أول نظام رباعي تم اكتشافه على الإطلاق".

وأضاف الباحثون، "هذا الاكتشاف الجديد يُظهر أن خوارزميات المعالجة والحد من البيانات المخصصة لنمذجة فيزياء الأدوات يمكن أن تدفع حدود التباين إلى أبعد من ذلك."