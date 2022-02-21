شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الأوراق المالية والبورصات تنفى ادعاءات إيلون ماسك بشأن تسلا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت لجنة الأمن والتبادل (SEC) على ادعاءات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، بأن الوكالة قد أخضعته وشركته للسيارات الكهربائية لـ "تحقيقات لا نهاية ولا أساس لها" ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة. في رسالة إلى القاضية أليسون ناثان ، دحضت لجنة الأوراق المالية والبورصات ادعاءات ماسك بأنها تتجاهل التزامها بتوزيع 40 مليون دولار على شكل غرامة مالية لمساهمي Tesla ، والتي دفعها ماسك و وتسلا كجزء من تسوية 2018.

قال ستيف بوخولز المسؤول في هيئة الأوراق المالية والبورصات في الرسالة: "نظرًا لتعقيد التوزيع ، فقد استغرق الأمر وقتًا لتطوير خطة التخصيص". "هذه العملية على وشك الاكتمال ، وفي حالة عدم وجود أي ظروف غير متوقعة ، يرجح موظفو التوزيع تقديم خطة التوزيع المقترحة لموافقة المحكمة بحلول نهاية مارس 2022."

كذلك أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أنها امتثلت لأمر المحكمة الذي يتطلب منها تقديم تقارير بشأن حالة التوزيع.

تم تضمين شكاوى ماسك في رسالة قدمها محاميه ، أليكس سبيرو ، إلى المحكمة نيابة عنه. يتعلق الأمر بتسوية 2018 - التي أشرف عليها أيضًا القاضي ناثان - والتي اتهمت فيها لجنة الأوراق المالية والبورصات ماسك بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية بعد أن غرد بأنه "حصل على تمويل" لجعل تسلا شركة خاصة.

توصل ماسك في وقت لاحق إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، مطالبته وتيسلا بدفع غرامات منفصلة قدرها 20 مليون دولار.

كما أمرت ماسك بالتنحي عن رئاسة تسلا لمدة ثلاث سنوات وطلبت من الشركة الإشراف على أي تصريحات يدلي بها ماسك حول تسلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

في عام 2019 ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات ماسك بارتكاب "انتهاك صارخ" للتسوية بعد أن قام بالتغريد بأن صانع السيارات سينتج حوالي 500000 سيارة في ذلك العام - وهو رقم أعلى بكثير مما توقعته تسلا في الأصل.