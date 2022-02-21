شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير متصفح هاتفك الأيفون الافتراضى.. واستبداله بآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد متصفح Safari من أبل أحد أكثر المتصفحات استخدامًا على مستوى العالم، حيث إنه أيضًا المتصفح الافتراضي على كل جهاز أبل بما في ذلك أيفون وiPad وiPod وMacs وغيرها.

وعلى الرغم من أن أبل تطرح بانتظام ميزات وتحسينات جديدة للتطبيق من خلال التحديثات، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى بعض الميزات التي توفرها المتصفحات مثل Chrome وOpera وFirefox وغيرها.

وبينما قد تستخدم أي متصفح آخر على جهاز أيفون الخاص بك، إذا لم تقم بتعيينه كافتراضي، فلا يزال يتعين عليك استخدام Safari عند الوصول إلى أي رابط من خلال رسالة أو أي تطبيق آخر.

أما إذا كنت تريد معرفة كيفية تغيير المتصفح الافتراضي على جهاز أيفون الخاص بك، فيمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز أبل أيفون الخاص بك.

2. قم بالتمرير لأسفل وانقر على المتصفح الذي تريد تعيينه كافتراضي على جهاز أيفون الخاص بك.

3. اضغط على خيار تطبيق المتصفح الافتراضي.

4. حدد المتصفح الذي تريد استخدامه كمستعرض الويب الافتراضي الخاص بك.

5. يمكنك أيضًا تعيين Safari باعتباره المتصفح الافتراضي مرة أخرى بالانتقال إلى قسم تطبيق المتصفح الافتراضي.