شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شبكة ترامب الاجتماعية من المتوقع انطلاقها اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم إطلاق Truth Social -هى منصة الوسائط الاجتماعية الشبيهة بتويتر من دونالد ترامب- اليوم 21 فبراير وفقا لـ"رويترز"، ويأتى التاريخ من باب المجاملة لمنشور شاهده المنفذ على نسخة تجريبية من الشبكة، وفقا لتقرير engadged.

وردًّا على سؤال من مستخدم تجريبى يوم الجمعة حول موعد فتح النظام الأساسى للجمهور، وقال حساب تم التحقق منه مرتبط بمدير المنتج في Truth Social "بيلي ب" للناس بمناسبة اليوم الحادى والعشرين في التقويمات الخاصة بهم.

ووفقا لـ"رويترز" قال المسؤول التنفيذي: "نحن حاليًا على وشك الإصدار في متجر تطبيقات Apple ليوم الإثنين 21 فبراير وبالمناسبة يصادف اليوم الحادي والعشرون عطلة عيد الرئيس في الولايات المتحدة بشرط ألا تعاني الشبكة من خلل مثل الذي حدث في الخريف الماضى عندما كان مخادعًا ادعى "donaldjtrump" اسم المستخدم ونشر صورة لخنزير منشق، فإن الإطلاق سيشهد عودة ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك حظر الرئيس السابق بعد هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقبل سحب نسخة تجريبية من Truth Social فى الخريف الماضي، أظهر كود الموقع أنه يعمل على نسخة غير معدلة في الغالب من برنامج مفتوح المصدر Mastodon، وفى أكتوبر اتهمت منظمة حرية البرمجيات مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا(TMTG) لانتهاك ترخيص AGPLv3 الخاص بـ Mastodon من خلال عدم مشاركة كود مصدر النظام الأساسى.

وأضاف الموقع قسمًا مخصصًا يحتوي على أرشيف مضغوط من كود المصدر الخاص به بعد أسبوعين. واستنادًا إلى المشاركات التي شاهدتها رويترز ، لن تبتعد Truth Social كثيرًا عن صيغة Twitter، ويمكن للأشخاص استخدام الشبكة لنشر "الحقائق"، وهو ما يعادل تغريدات المنصة ، ومن الممكن إعادة مشاركة المنشورات على الجدول الزمني للفرد لتوسيع مدى وصولهم.

وقال المدير التنفيذى الذى أجاب على أسئلة مستخدمي الإصدار التجريبي، إن الشركة تعمل على سياسة تحقق ستنشرها "في الأسابيع المقبلة، وذكر أيضًا أن TMTG كانت تعمل أيضًا على ميزة المراسلة المباشرة التى ستأتى لاحقا.