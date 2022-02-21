شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء سولار أوربيتر تلتقط بروزًا شمسيًا مثيرًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الشمس مرتعًا فعليًا للنشاط ، حيث تنبعث منها تيارات من البلازما التي يمكن أن تمتد في جميع أنحاء النظام الشمسي وتؤثر على كل من الناس والأقمار الصناعية هنا على الأرض في ظاهرة تسمى طقس الفضاء، وفى بعض الأحيان يمكن للتلسكوبات التقاط لقطات لهذه الأحداث الملحمية للمساعدة في فهم الشمس بشكل أفضل، وفقا لتقرير digitaltrend .

وسولار أوربيتر، هى مهمة لدراسة الشمس من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) ، التقطت مؤخرًا صورة للشمس تظهر بروزًا شمسيًا دراماتيكيًا كما حدث.

وكتبت وكالة الفضاء الأوروبية: "البروز الشمسي عبارة عن هياكل كبيرة لخطوط المجال المغناطيسي المتشابكة التي تحافظ على تركيزات كثيفة من البلازما الشمسية معلقة فوق سطح الشمس ، وأحيانًا تتخذ شكل حلقات مقوسة" .

"غالبًا ما تكون مرتبطة بالقذف الجماعي الإكليلي ، والذى إذا تم توجيهه نحو الأرض يمكن أن يعيث تقنيتنا وحياتنا اليومية الفوضى." والتقطت المركبة الشمسية المدارية أحد هذه القذف الكتلي الإكليلي العام الماضي ، في مقطع فيديو أظهر طرد البلازما من سطح الشمس.

وحدث البروز الشمسي الأخير في 15 فبراير وأطلق ملايين الأميال من سطح الشمس، ولم تكن المادة تتجه نحو الأرض - بل كانت في الواقع تسير في الاتجاه المعاكس بعيدًا عن الكوكب، ومن خلال النظر إلى البيانات من جانب الشمس المواجه للمركبة الشمسية ، تمكن الباحثون من تحديد أنه يجب أن يكون قد نشأ على الجانب الآخر من الشمس.

وتم التقاط الصورة باستخدام أداة على Solar Orbiter تسمى Extreme Ultraviolet Imager ، باستخدام وظيفة Full Sun Imager.

يمكن أن يلتقط هذا الوجه الكامل للشمس حتى عندما تكون المركبة الفضائية قريبة منها، وتحتاج معظم التلسكوبات الفضائية التي تراقب الشمس إلى حجب الوجه الرئيسي للشمس لمراقبة هالة الشمس لأن الشمس ساطعة للغاية ، لكن Solar Orbiter قادر على عرض أحداث مثل هذه أثناء النظر إلى وجه الشمس بالكامل.

وبالتالى ، فإن البروز الذي لاحظته Solar Orbiter هو أكبر حدث من نوعه يتم التقاطه في مجال رؤية واحد جنبًا إلى جنب مع القرص الشمسي ، مما يفتح إمكانيات جديدة لمعرفة كيفية اتصال مثل هذه الأحداث بالقرص الشمسي لأول مرة الوقت "، يكتب ESA.