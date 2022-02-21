شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار صور مُعاد تصميمها لأول رحلة مدارية لجون جلين حول الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب العلمى البريطاني، أندرو سوندرز، الذي ينتج كتابًا عن رحلات الفضاء الأمريكية المبكرة، عن صور معاد تصميمها، للاحتفال بالذكرى الستين للمدار التاريخي للأرض لرائد فضاء ميركوري 7 جون جلين، حيث تُظهر الصور جلين في مراحل رئيسية من المهمة بتفصيل غير مسبوق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية، ينشر الكاتب العلمى بانتظام صورًا على انستجرام من هذه الحقبة الشهيرة لسفر البشر إلى الفضاء، قبل إصدار مجموعته Apollo Remastered في سبتمبر.

وكان جلين عضوًا في مجموعة رواد الفضاء الأسطورية التابعة لناسا ميركوري 7، وأصبح أول أمريكي يدور حول الأرض في 20 فبراير 1962.



جون جلين

فيما التقط سوندرز لقطات من الكبسولة، منتج الأرشيف لفيلم أبولو 11، وقام بتجميع كل إطار بطريقة مماثلة لعلماء الفلك عند إنشاء مناظر جميلة للفضاء، وقال "كانت النتيجة هذه الصور ذات الجودة الشبيهة بالصور لأول مرة على الرغم من أن الفيلم يبلغ من العمر 60 عامًا، وهو فيلم سينمائي صغير الحجم.



رائد الفضاء

وكان جون هيرشل جلين ثالث أمريكي في الفضاء، بعد آلان شيبرد وفيرجين جريسوم، ولكنه أول من يدور حول الأرض، وتمكن من تحقيق ذلك حول الكوكب ثلاث مرات.



رحلة مدارية حول الأرض

وشهدت رحلته، المعروفة باسم فريندشيب 7، إطلاق جلين على صاروخ أطلس في مركبة فضائية ميركوري، حيث أمضى أربع ساعات و55 دقيقة وهو يدور حول الأرض.

كان يُنظر إليه على أنه نجاح كبير لناسا، التي كانت تتعرض لضغوط متزايدة من الاتحاد السوفيتي في الفضاء، وتُعرف أيضًا باسم مهمة Mercury-Atlas 6، وقد ساعدت في تأسيس وكالة ناسا والولايات المتحدة كمنافس قوي في سباق الفضاء مع الاتحاد السوفيتي.