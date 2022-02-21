شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إشعال النار فى محطة الفضاء الدولية لدراسة اللهب فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد أكبر التهديدات لأي مهمة فضائية، خاصة تلك التى يشارك فيها رواد الفضاء هو الحريق وتخلق وكالات الفضاء مثل ناسا مجموعة واسعة من المواد المقاومة للحريق لأغراض مختلفة، ولكن لا يزال من الصعب الحماية تمامًا من الحريق لأن الاختلافات في تدفق الهواء والجاذبية تعني أن النار تتصرف في الفضاء بشكل مختلف عما تفعله على الأرض، وفقا لتقرير digitaltrend .

والآن تهدف سلسلة جديدة من التجارب على محطة الفضاء الدولية (ISS) إلى دراسة الحرائق في الفضاء وفهم أفضل لكيفية حماية مستكشفي الفضاء في المستقبل.

وقال بول فيركول ، عالم مشروع SoFIE فى مركز جلين للأبحاث التابع لناسا في كليفلاند ، في بيان : "مع تخطيط ناسا للبؤر الاستيطانية على أجسام كوكبية أخرى مثل القمر والمريخ ، نحتاج إلى أن نكون قادرين على العيش هناك بأقل قدر من المخاطر، كما إن فهم كيفية انتشار اللهب وكيفية احتراق المواد في بيئات مختلفة أمر بالغ الأهمية لسلامة رواد الفضاء في المستقبل وستنقل سفينة الشحن التى انطلقت أمس مشروعًا يسمى اشتعال الوقود الصلب والانقراض (SoFIE) إلى محطة الفضاء الدولية لإضافته إلى غرفة أبحاث الحرائق بالمحطة، بالإضافة إلى تجربة في إخماد الحرائق والمواد المقاومة للحريق ، بالنظر إلى مدى قابلية المواد القابلة للاشتعال مثل زجاج شبكي والأقمشة المصنوعة من القطن ، ستستضيف أيضًا تجارب حول كيفية انتشار الحريق.

وقال فيركول: "على الأرض ، للجاذبية تأثير عميق على اللهب ، ولكن في جاذبية الفضاء المنخفضة ، يمكن أن تتصرف النار بشكل غير متوقع ويمكن أن تكون أكثر خطورة".

الفكرة هي أن نرى كيف تتصرف النار عندما تكون في بيئة الجاذبية الصغرى للمحطة الفضائية ، على عكسقالت لورين براون ، مديرة المشروع في جلين: "يعتمد SoFIE على أبحاث القابلية للاشتعال السابقة لوكالة ناسا".

"مثل دراسات اللهب الأخرى ، سيعمل هذا البحث على كيفية اشتعال الأشياء وحرقها وإخمادها في الفضاء. سيوفر أساسًا لمواصلة رحلات الفضاء البشرية إلى ما بعد مدار الأرض المنخفض ".

والجاذبية الموجودة هنا على الأرض، يمكن بعد ذلك استخدام هذا للتنبؤ بكيفية تصرف النار في بيئات الجاذبية المنخفضة مثل القمر أو المريخ.

وقالت لورين براون ، مديرة المشروع في جلين: "يعتمد SoFIE على أبحاث القابلية للاشتعال السابقة لوكالة ناسا". "مثل دراسات اللهب الأخرى ، وسيعمل هذا البحث على كيفية اشتعال الأشياء وحرقها وإخمادها في الفضاء. سيوفر أساسًا لمواصلة رحلات الفضاء البشرية إلى ما بعد مدار الأرض المنخفض ".