شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش الكلبة لايكا بس.. 8 حيوانات سافرت إلى الفضاء قبل رحلات البشر لاستكشاف الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثيرون أن الإنسان أول كائن حي سافر للفضاء، لكن قبل أن يخطو نيل أرمسترونج، خطوته الأولى على القمر، تم استخدام حيوانات مختلفة لاختبار رحلة الفضاء، وكانت هذه المخلوقات رائدة في مجال الفضاء وقد فقد الكثير منهم حياتهم حتى يتمكن البشر من استكشاف الفضاء، وزارت مجموعة من الحيوانات الفضاء، وتخطت الجاذبية الأرضية ممهدة الطريق للبشر لاستكشاف الكون.

واستعرض تقرير نشره موقع "the sun " البريطانى، تفاصل تجارب العديد من تلك الحيوانات التى ضحت بحياتها من أجل بيان تأثيرات انعدام الجاذبية والأشعة الكونية، ورغم أن الأكثر شهرة بينها هى الكلبة لايكا، كونها أول كائن ثديى يخرج إلى الفضاء ويدور حول الأرض، وأول من فقد حياته جراء هذه التجربة، لكن رحلات الحيوانات للفضاء شملت أيضًا مشاركة قرود وسلاحف وفئران وقطط وغيرهم من الحيوانات والحشرات التى سبحت في الفضاء الخارجي.

الكلاب في الفضاء

فى البداية، أصبحت الكلبة لايكا، أول حيوان يدور حول الأرض في عام 1957 عندما أرسلها الروس في مدار حول الأرض، ووضع الاتحاد السوفيتي عدداً من الكلاب في الفضاء، لكن لايكا هي الأكثر شهرة، وقبل التحاقها بالبرنامج الفضائي كانت لايكا جرواً هجيناً ضالاً في موسكو توسم فيها العلماء أن تكون رائد فضاء، ولم يجد الباحثون صعوبة في تعليم لايكا، بعد أن أحبوا هدوءها، واعتقدوا أنها تستطيع التأقلم مع الأجواء في الفضاء.

وأرسلت لايكا، مع وجبة واحدة وإمدادات الأكسجين لمدة 7 أيام، ولكن المحزن في قصة لايكا أنها لم تعد أبداً من الفضاء، على الرغم من المزاعم الأولية بأنها عاشت لمدة 7 أيام، تم الكشف لاحقاً عن أن لايكا ماتت في غضون 5 ساعات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.



الكلبة لايكا

السلاحف في الفضاء

لم يكتف الاتحاد السوفييتي، برحلة "لايكا"، وأرسل أيضاً السلاحف إلى الفضاء، وفي عام 1968، أطلق الاتحاد عدداً من السلاحف على متن سفينة الفضاء زيوس 5 جنباً إلى جنب مع عينات من الديدان والتربة، وحلقت السفينة الفضائية حول القمر وعادت لتهبط في المحيط الهندي بعد 6 أيام، والمثير للدهشة أن السلاحف نجت من تلك المغامرة الفضائية وعادت سليمة بصحة جيدة ليستقبلها العلماء بالفرح ووجبات من الخضراوات كنوع من التدليل.

القرود في الفضاء

كما سافر أكثر من 30 قرداً للفضاء، وكان من أشهرها الشمبانزي "هام"، وفي 31 يناير 1961، أطلق الشمبانزي البطولي "هام" على متن صاروخ أمريكي من نوع ميركوري ريدستون من قاعدة كيب كانفيرال بفلوريدا، ليصبح أول قرد يصل إلى الفضاء، وفي رحلته التاريخية، وصل الشمبانزي إلى ارتفاع 157 ميلاً واستمر في الدوران حول الأرض لمدة 16.5 دقيقة قبل أن يعود، وقيل إنه لم يصب بأذى من الرحلة، لكنه عاد وهو يعاني الجفاف قليلاً.

وانتظر البشر بعده 3 أشهر حتى سار أول إنسان في العالم على خطا القرد الشقي في الفضاء، وهو رائد الفضاء السوفييتي يوري جاجارين، في أبريل من العام نفسه.



قرد يسافر الفضاء



قرد يستعد للسفر الي الفضاء

القطط في الفضاء

قطة واحدة فقط أطلقت إلى الفضاء بنجاح هي القطة الضالة فيليسيت، التي كانت تجوب شوارع باريس، وبعيون فاحصة، التقطها القائمون على برنامج الفضاء الفرنسي ووجدوا فيها ضالتهم في غزو الفضاء لأول مرة، وسافرت فيليسيت في رحلة فضائية في 18 أكتوبر 1963، بعد أن تم وضع أقطاب كهربائية في دماغها حتى يمكن مراقبة نشاطها العصبى.

ونجت "فيليسيت" من رحلتها الفضائية التي استغرقت 13 دقيقة، لكن، للأسف، قُتلت عن عمد بعد شهرين من أجل البحث العلمى.



قطة تسافر الفضاء

حيوانات أخرى سافرت الفضاء

لم يقتصر الأمر على القطط والكلاب والقرود، حيث غزت الفضاء مجموعة من الحيوانات من بينها الفئران والذباب والضفادع والعناكب والأسماك، وفي عام 2018، أطلقت كبسولة سبيس إكس دراجون، 20 فأراً إلى محطة الفضاء الدولية، أما في عام 2021، أرسلت سبيس إكس، أيضاً، حباراً من هاواى إلى محطة الفضاء الدولية حتى يتمكن رواد الفضاء من إجراء تجارب عليه.