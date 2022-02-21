شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع ترامب للتواصل الاجتماعى TRUTH SOCIAL يبدأ العمل هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع العربية، فى خبر عاجل له منذ قليل، أن موقع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب للتواصل الاجتماعى سيعمل بشكل كامل فى الولايات المتحدة الأمريكية مع نهاية مارس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت قناة العربية، أن موقع دونالد ترامب للتواصل الاجتماعى "TRUTH SOCIAL " سيبدأ العمل هذا الأسبوع.

وفى وقت سابق أكد الأرشيف الوطنى الأمريكى أن المسئولين عثروا على مواد سرية فى صناديق وثائق أزالها الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، بشكل غير لائق من البيت الأبيض - وأنهم أبلغوا وزارة العدل.

واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن هذا الكشف من المتوقع أن يؤدى إلى تصعيد التحقيق الذى تجريه لجنة الرقابة فى مجلس النواب بشأن ما إذا كان ترامب قد انتهك قانون السجلات الرئاسية لعام 1978 من خلال إزالة وتدمير وثائق البيت الأبيض.

فى رسالة إلى اللجنة، قال ديفيد فيرييرو، من إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (نارا)، إنها "حددت العناصر التى تم تمييزها على أنها معلومات سرية للأمن القومى فى الصناديق".

وكتب: "نظرًا لأن الإدارة وجدت معلومات سرية فى الصناديق، أبلغ موظفو الأرشيف الوطنى وزارة العدل".