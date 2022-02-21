شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. أبل تعمل على شاشة أرخص لأجهزتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن توقف إنتاج شاشة Thunderbolt مقاس 27 بوصة في عام 2016 ، لم تصنع أبل شاشة "رخيصة التكلفة"، ومع ذلك ، قد يتغير الآمر قريبا، فرغم أنه في الوقت الحالي، تبيع شركة أبل شاشة Pro Display XDR بقيمة 5000 دولار ، إلا أن هناك شائعات تقول أن الشركة تطور شاشات جديدة رخيصة التكلفة حاليا.

ووفقًا لموقع MacRumors التكنولوجي، لن تكون الشاشة الجديدة باهظة الثمن مثل Pro Display XDR ومن المتوقع أن تتميز بانخفاض نسبة السطوع والتباين عند مقارنتها بالشاشة الجديدة.

وذكر تقرير MacRumors أن أبل قد تصدر الشاشة بحجمين، ربما 24 بوصة و 27 بوصة. يشاع أن LG يمكن أن تعمل على ثلاثة أحجام عرض - 24 و 27 و 32 بوصة - والتي قد تكون مخصصة لشركة أبل.

ومن بين هذين الطرازين، من المتوقع أن تكون طرازي 24 و 27 بوصة منخفضة التكلفة بينما يمكن أن يكون الطراز 32 بوصة بمثابة متابعة Pro Display XDR، ومع ذلك، لا يوجد تسرب أو معلومات حول تصميم الشاشة أو المواصفات، ولكن يمكن أن تكون قيد التشغيل.

وتقول الشائعات أن شركة آبل ستستضيف أول حدث لها في عام 2022 في مارس، ومن المتوقع أن يكشف عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو عن iPhone SE مع iPad Air الجديد كليًا.

وفي حين أن iPhone SE قد يكون أكبر نقطة نقاش، إلا أنه في هذا الحدث فقط يمكن لشركة أبل الكشف عن جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة بمعالج M2.