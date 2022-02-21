شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تستثمر فى مجال الطاقة الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفق شركة هواوي 4 مليارات يوان (632.52 مليون دولار) لبناء مقر جديد ومركز للبحث والتطوير لوحدة الطاقة الرقمية الخاصة بها، وذلك وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، حيث تنوع عملاقة الاتصالات الصينية العملاقة أعمالها وسط ضغوط أمريكية، وفقًا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

وذكرت صحيفة 21st Century Herald أن Huawei Digital Power وقعت اتفاقية مع الحكومة المحلية لمدينة شنتشن الجنوبية، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة الأم، من أجل للمشروع.

وقالت إن التوقيع جزء من حدث أكبر أقامته شنتشن بمناسبة إطلاق مشاريع بناء جديدة في المدينة وقالت صحيفة 21st Century Herald إن مشروع هواوي يساعد في تعزيز سلسلة التوريد “ثنائي الكربون”، في إشارة إلى هدف الصين للوصول إلى ذروتها في انبعاثات الكربون قبل عام 2030 وأن تصبح محايدة للكربون قبل عام 2060.

وتحاول هواوي تنويع محفظتها بما يتجاوز أعمالها الأساسية في مجال الاتصالات والهواتف الذكية، التي تضررت بشدة في السنوات الأخيرة بسبب قيود الصادرات الأمريكية.

وتم تسجيل الشركة في شهر يونيو من عام 2021 تحت إدارة رئيس مجلس الإدارة الحالي للشركة الأم، كين هو ويبلغ رأسمالها المسجل 3 مليارات يوان، وتهدف لمواجهة تحديات عصر البيانات الضخمة وحركة المرور واستهلاك الطاقة.

هواوي تستثمر 4 مليارات يوان في مشروع الطاقة الرقمية وتلتزم Huawei Digital Power بدمج تقنيات الإلكترونيات الرقمية والطاقة وتطوير الطاقة النظيفة وتمكين رقمنة الطاقة لدفع ثورة الطاقة من أجل مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا.

وتوفر الشركة حلولًا مثل مراكز البيانات الذكية ومساعدة مشغلي الاتصالات والأبراج على تحقيق الكفاءة الخضراء، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

ومع ما يقرب من 6000 موظف، تقدم Huawei Digital Power خدماتها لثلث سكان العالم في أكثر من 170 دولة ومنطقة.

وتساعد الشركة في إنشاء أنظمة طاقة جديدة تعتمد بشكل أساسي على الطاقة المتجددة، وتبني توائم رقمية لعالم الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك فإنها تبسط إنتاج الطاقة واستخدامها، كما تساعد في بناء مراكز بيانات وشبكات اتصالات صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون وذكية.

وتعيد تعريف تجارب القيادة والسلامة للمستهلكين في المركبات الكهربائية، وتسريع كهربة النقل كما تعمل مع الشركاء لبناء مبانٍ ومقرات منخفضة الكربون، وتعزيز التحول نحو المدن المنخفضة الكربون.

ووقعت Huawei Digital Power و China Resources Power، التى تشغل محطات طاقة تعمل بالفحم، فى شهر يناير اتفاقية تعاون. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشاريع الطاقة النظيفة مثل منصات البيانات الضخمة للألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة ومحطات الطاقة الذكية