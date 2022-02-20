“هواجس أمنية”.. فيسبوك يفقد مليوني مستخدم في العراق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2022 8:57 مساءً

افاد موقع سكاي نيوز بأن عدد المستخدمين النشطين في العراق لمواقع التواصل الاجتماعي ارتفع قرابة 3 ملايين ونصف المليون مستخدم جديد، ليصل إلى 30 مليون مستخدم من أصل 41 مليون عراقي، أي حوالي ثلاثة أرباع السكان، إلا أن الإقبال على “فيسبوك” وحده تراجع.

وفي هذا الاطار، أشار مركز الإعلام الرقمي في العراق، الى أن هناك زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين، وقد جاء ذلك في احصائية حديثة قارنت من خلالها أعداد المستخدمين هذا العام بمستخدمي العام الماضي، وأوضح المركز أن عدد مستخدمي مواقع التواصل خلال هذا العام بلغ 28.35 مليون مستخدم نشط، بزيادة 3 ملايين و350 ألف مستخدم عن العام الماضي، طبقا لآخر إحصائية لمؤسستي “وي آر سوشيال” و”كيبيوس” المتخصصتين في هذا المجال.

وفي التفاصيل كشف المركز توزّع المستخدمين على مختلف المواقع اذ اشار إلى وجود 18.85 مليون مستخدم على منصة “فيسبوك”، و15.45 مليون مستخدم نشط على “إنستغرام”، و13.8 مليون مستخدم على “سناب شات”، و1.9 مليون مستخدم لـ”تويتر”، و1.4 مليون مستخدم لشبكة “لينكدإن”، بالاضافة إلى 16.15 مليون مستخدم على تطبيق “فيسبوك ماسنجر”.

وحسب المركز، فإن هناك زيادة في أعداد مستخدمي كل المنصات الاجتماعية، خصوصا “سناب شات” و”إنستغرام”، باستثناء “فيسبوك” و”فيسبوك ماسنجر”، حيث فقدت المنصتان مليوني مستخدم مقارنة بأرقام العام الماضي.

وللحديث عن تفاصيل هذه الإحصائيات ودلالاتها، يقول مسؤول الأمن السيبراني في المركز الرقمي العراقي مؤمل شكير: “هذه الإحصاءات مستمدة بطبيعة الحال من المواقع المختصة بمسح أعداد المستخدمين النشطين في مواقع التواصل الاجتماعي العراقي، ويقارنها المركز بإحصائيات الأعوام السابقة”.

وأوضح في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “يتم كل عام إجراء إحصائية خاصة بعدد مستخدمي منصات السوشيال ميديا الفعالين في العراق، وفق آليات تقنية عالية”، ذاكرا انه “لعل ما اختلف خلال الإحصائية الجديدة هو أن فيسبوك التابع لشركة ميتا، خسر أكثر من مليوني مستخدم، وأبرز أسباب هذا التراجع لعملاق السوشيال ميديا في بلاد الرافدين، هو أن الكثير من المستخدمين حذفت حساباتهم، مثلا بسبب سياسة معايير فيسبوك، وقد تواصل الكثيرون معي حول مشكلة فقدانهم حساباتهم وتعطلها، وعدم قدرتهم على استعادتها”.

واذ قال ان: “المشكلة هنا أن فيسبوك نفسه يقول إن لديه نقصا في الموظفين، ولا يمكن بالتالي تتبع كافة الشكاوى والقضايا التي تقدم للموقع”، رجّح شكير انه من الأسباب الأخرى التي تفسر تراجع موقع “فيسبوك” بالعراق، “تنامي الهواجس الأمنية لدى المستخدمين بسبب حصول تسريب لبياناتهم ومعلوماتهم”، قائلا: “أكد لي عدد من المستخدمين العراقيين لفيسبوك تسرب معلوماتهم، وسردوا حوادث لانتهاك خصوصيتهم من قبل قراصنة ومخترقين، لذلك فالكثيرون لا يشعرون بالأمان في منصتي فيسبوك وماسنجر، مما يفسر هذا التراجع الكبير بالعراق، فنحن نتحدث عن مليوني مستخدم، وهو رقم كبير جدا ومؤثر”.