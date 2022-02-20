أهم ميزات Android 12 التي يمكنك استخدامها في أي هاتف

يأتي نظام Android 12 بمجموعة كبيرة من الميزات الجديدة لمستخدميه، لذلك ينتظره الكثيرون حول العالم، ولكن كما جرت العادة فإن جوجل تطلق النظام الجديد أولًا لهواتف بيكسل الخاصة بها، وبعد ذلك تبدأ بإرسال الميزات إلى مختلف المصنعين والهواتف الأخرى.

ولكن توجد مجموعة متنوعة من الميزات المختلفة التي يمكنك استخدامها والوصول إليها الآن بسهولة وبشكل مجاني عبر أي هاتف أندرويد 12 تم تحديثه مهما كان نوع الهاتف أو الشركة المصنعة له، وذلك حتى تبدأ باقي الميزات بالوصول إلى جميع المصنعين والهواتف الأخرى.

لذلك إليك قائمة بمجموعة من أهم ميزات نظام Android 12 الجديد والتي يمكنك استخدامها الآن:

مركز التحكم في الخصوصية في Android 12

اهتمت جوجل كثيرًا بتطوير خصوصية أنظمة أندرويد 12 في جميع الهواتف، وينعكس ذلك بشكل مباشر على مركز الخصوصية الموجود في النظام والذي يسمح لك بإدارة جميع الصلاحيات الخاصة بهاتفك، كما يعرض لك مجموعة من الإحصائيات الهامة على شكل تصميم بسيط وسلس للغاية.

ويسمح لك مركز الخصوصية بعرض الصلاحيات التي يستخدمها تطبيق بعينه بالإضافة إلى معرفة عدد المرات التي قام التطبيق باستخدام الصلاحية فيها والوصول إليها في أكثر من مرة.

ويعرض لك النظام عبر مجموعة من التنبيهات الصغيرة التي تظهر في هاتفك مباشرةً لتخبرك إن كان هذا التطبيق يستخدم أحد صلاحيات النظام أم لا، لذلك يجب على كل محبي الخصوصية والمهتمين بها استخدام هذه الخاصية في هواتفهم من أجل مراقبة التطبيقات وحماية خصوصيتهم.

التدوير التلقائي للشاشة

قامت جوجل بإضافة هذه الخاصية إلى نظام Android 12، وهي تعمل ببساطة على تحريك الشاشة تلقائيًا لتستجيب لإنحاء رأس المستخدم، لذلك إن قام المستخدم بحني رأسه ناحية اليمين، فإن الهاتف يوم تلقائيًا بالإنتقال إلى ناحية اليمين.

وتوجد الكثير من التطبيقات التي تقدم هذه الميزة مثل تطبيق Rotation المجاني والذي يمكنك تثبيته من جوجل بلاي، وهو لا يستخدم الكاميرا الأمامية ليستشعر بإتجاه رأس المستخدم كما يحدث مع هواتف بيكسل.

شريط البحث العام

قامت جوجل بتقديم خاصية كانت موجودة منذ قديم الأزل في هواتف آيفون وحواسيب ماك، وهي شريط بحث يمكنك الوصول إليه من زي مكان في النظام، ويقوم هذا الشريط بالبحث في هاتفك والإنترنت وجميع التطبيقات الموجودة في الهاتف ليعرض لك الأمور المشابهة لما قمت بالبحث عنه.

وتعرف هذه الخاصية في هواتف آيفون بإسم Spotlight، وقد قدمتها جوجل بنفس الاستخدام في هواتف أندرويد 12 الجديدة، ويمكنك الوصول إلى هذا الشريط في أي مكان داخل النظام.

ويوجد تطبيق يدعى Seasme يقوم بالوظيفة نفسها، وهو تطبيق مجاني يمكنك تثبتيه مباشرةً من متجر تطبيقات جوجل بلاي.

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