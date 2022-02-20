قريباً.. طرح نسخة جديدة من “ويندوز 11”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 07:20 مساءً - منذ 42 دقيقة

تخطط شركة “مايكروسوفت” الأمريكية لطرح نسخة جديدة من “ويندوز 11″، والذي سيتعين من أجل ‏تحميله الموافقة على شروط خاصة.‏

ويجب على المستخدمين إنشاء في البداية حساب على “مايكروسوفت” من أجل تحميل “ويندروز 11 برو”، بحسب مدونة رسمية، وهي خطوة لن تتوافق مع الكثير ممن يأملون في تجنب بيانات “مايكروسوفت” وجمع بيانات القياس عن بُعد في “ويندوز”.

وتنصح “مايكروسوفت” بعدم استخدام حساب وهمي من أجل تحميل “ويندوز 11 برو” على حواسيبهم.

كما تشترط “مايكروسوفت” ضرورة الاتصال بشبكة الإنترنت من أجل إعداد “ويندوز 11 برو”.

ومن المحتمل أن يتم طرح نظام “ويندوز 11 برو” خلال الأشهر المقبلة.

وتم تقديم “ويندوز 11″، في شهر يونيو/ حزيران 2021، مع تغييرات ملحوظة في الواجهة.

ثغرة برمجية خطيرة في أنظمة ويندوز

حذّرت شركات مهتمة بالأمن السيبراني من وجود ثغرة برمجية قد تستغل لاختراق أنظمة ويندوز في الحواسب.

وتبعا لبعض مواقع الإنترنت فإن خبراء من شركة Positive Security المختصة بالأمن السيبراني تمكنوا من اكتشاف ثغرة برمجية خطرة من نوع ” drive-by” في أنظمة “ويندوز-10” و “ويندوز-11” يمكن استغلالها في اختراق تلك الأنظمة والوصول إلى بيانات الأجهزة العاملة فيها.

وأشار الخبراء في الشركة المذكورة إلى أنهم نبهوا مايكروسوفت بوجود تلك الثغرة، وبدورها قامت الأخيرة بإصدار تحديثات برمجية لأنظمة تشغيلها، لكن تلك التحديثات لم تعالج الثغرة بالشكل المطلوب تبعا لهم، كما أن مايكروسوفت لم تطلق أي تصريحات رسمية عن هذه الثغرة للمستخدمين، بل حاولت إصلاحها بهدوء.