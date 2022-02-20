5 مميزات غير مسبوقة في إصدار أندرويد 13

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 01:23 مساءً - تستعد شركة غوغل لإطلاق الإصدار 13 من نظام تشغيل الأجهزة الجوالة أندرويد الشهير، في أواخر الصيف المقبل، حيث تعمل باستمرار على تطوير نظام التشغيل بميزات غير مسبوقة في الإصدارات السابقة.

وإذا تمكنت جوجل من الالتزام بالجدول الزمني لهذا المشروع فإنه من المقرر أن يحتوي الإصدار الجديد على عدة وظائف ستلبي احتياجات العديد من المستخدمين. وفيما يلي نظرة سريعة على أهم الوظائف الجديدة في الإصدار أندرويد 13.

وظيفة Photo Picker

تعمل وظيفة “Photo Picker” على حماية بيانات المستخدم، الذي يسمح للتطبيقات بالوصول إلى معرض الصور؛ حيث تتيح هذه الوظيفة وصول التطبيقات إلى صور أو مقاطع فيديو فردية أو محددة أو قليلة للغاية، وفي السابق كانت حقوق الوصول ترفع شعار “كل شيء أو لا شيء”، ومن المفترض أن تظهر هذه الوظيفة أيضا في إصدار أندرويد 11 و12 عن طريق تحديث نظام التشغيل عن طريق خدمة جوجل بلاي.

البحث دون الموقع

تحصل التطبيقات، التي تريد الاتصال بأجهزة الواي فاي في المنطقة القريبة على بيانات الموقع الخاص بالهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي في بيئة عمل نظام جوجل أندرويد حاليا.

وسوف يتغير هذا الوضع مع الإصدار أندرويد 13 الجديد، الذي يتضمن إذنا جديدا للأجهزة القريبة من شبكة الواي فاي (Nearby-Wifi-Devices)، والذي يتيح للتطبيقات البحث عن أجهزة الواي فاي القريبة والاتصال بها دون معرفة بيانات الموقع.

تحديثات أسرع

من المقرر أن يصبح تطبيق الخدمات بلاي Play في إصدار أندرويد 13 بمثابة المحور الرئيسي لتحديثات نظام التشغيل متجاوزا بذلك الشركات المنتجة للهواتف الذكية.

وتطلق شركة جوجل على هذا النهج اسم Project Mainline، وقد جاء نتيجة أن الشركات المنتجة للهواتف الذكية تتباطأ في طرح التحديثات الخاصة بأجهزتها أو أنها لا تقوم أحيانا بطرح أي تحديثات، ولا تقتصر هذا التحديثات على وظيفة Photo Picker مثلا، ولكنها ستضم مكونات نظام التشغيل مثل تقنية البلوتوث.

التصميم والاستعمال

يتمكن المستخدم من تهيئة أيقونات تطبيقات جوجل مع درجة ألوان الخلفية، وسيتغير هذا الوضع مستقبلا، حيث سينطبق ذلك على أيقونات جميع التطبيقات، لإبراز اللغة التصميمية Material You الجديدة بواسطة نظام الألوان أحادي اللون.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدم في نظام أندرويد 13 من إنشاء أقسام محددة للإعدادات السريعة في أحد التطبيقات، وتسري هذا الإعدادات على هذا التطبيق فقط، ولكن يشترط لذلك تطبيق هذه الوظيفة أثناء تطوير التطبيق المعني.

تسجيل الدخول في شاشة القفل

تظهر أهمية وظيفة تسجيل الدخول في شاشة القفل عندما يستعمل عدة أشخاص جهاز أندرويد واحدا أو عندما يعطي المستخدم هاتفه كثيرا لأطفاله، وتتيح هذه الوظيفة إمكانية تغيير المستخدم وتسجيل دخول المستخدم في شاشة القفل مباشرة.