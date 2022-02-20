شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شرطين من "مايكروسوفت" لتتمكن من استخدام Windows 11 Pro .. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت مايكروسوفت شرطين لمستخدمي Windows 11 Pro يجب استيفاؤهما قبل أن يتمكنوا من استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لأول مرة.

ففي وقت لاحق من هذا العام ، سيُطلب من مستخدمي Windows 11 Pro الاتصال بالإنترنت وتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بهم أثناء تجربة الإعداد الجاهز على Windows 11 Pro ، وفقًا لتقرير صادر عن Windows Central.

وهذا يعني أنه قبل استخدام Windows 11 Pro لأول مرة ، سيحتاج المستخدمون إلى الاتصال بنقطة وصول إلى الإنترنت وتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، وقد أُجبر مستخدمو Windows 11 Home على اتباع هذه الإرشادات منذ إطلاقه في أكتوبر الماضي ، وسيكون مستخدمو Windows 11 Pro التاليين في الأمر، حيث أن التغيير نشط في إنشاء معاينة Windows 11 ومن المرجح أن يصل إلى الإصدار النهائي الذي يتم شحنه.

ووفقًا لسجل التغيير في أحدث إصدار من Windows 11 Preview Build 22557: "على غرار إصدار Windows 11 Home ، يتطلب إصدار Windows 11 Pro الآن اتصالاً بالإنترنت أثناء الإعداد الأولي للجهاز (OOBE) فقط. إذا اخترت إعداد الجهاز للاستخدام الشخصي ، فسيكون MSA مطلوبًا للإعداد أيضًا، يمكنك أن تتوقع أن يكون حساب مايكروسوفت مطلوبًا في رحلات ويب التالية ".

ويأتي Windows 11 Preview Build 22557 أيضًا مع ميزة تتيح لك إنشاء المجلدات وتنظيمها في منطقة التطبيقات المثبتة في Start، ولإنشاء مجلد ، ما عليك سوى سحب تطبيق فوق آخر.

وباستخدام هذه الميزة ، "يمكنك إضافة المزيد من التطبيقات إلى مجلد ، وإعادة ترتيب التطبيقات داخل مجلد ، وإزالة التطبيقات من مجلد"، ويأتي Preview Build أيضًا مع أوضاع عدم الإزعاج والتركيز والشرح المباشر.