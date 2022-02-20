شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 1 من كل 3 مستهلكين لم يسمعوا أبدا عن metaverse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذى تتجه أنظار العالم إلى الـ metaverse، كشف تقرير جديد أن أكثر من ثلث المستهلكين (35 في المائة) لم يسمعوا مطلقًا بهذه الكلمة.

وقد وجد استطلاع لـ Gartner أن 58 في المائة من المستجيبين إما سمعوا عن metaverse لكنهم لا يعرفون ما يعنيه ، أو يعتقدون أنهم يفهمون metaverse لكنهم سيجدون صعوبة في شرحه لشخص آخر.

وفقط 6 في المائة من الناس يعرفون أنهم مرتاحون بدرجة كافية في فهمهم للميتافيرس لشرحها للآخرين، وقال كايل ريس ، كبير المحللين ، "هذه إشارة مفيدة للتخفيف من التوقعات قصيرة المدى للميتافيرس ، وتأثيره المحتمل على الحياة اليومية للمستهلك".

وأضاف: "سيكون من المثير أن نرى كيف تبدأ الشركات المدركة للوعي في فهم تقنيات الجيل التالي لتقديم منتجات وخدمات وتجارب جديدة إلى العالم من حولنا"، ومن بين أولئك الذين يعرفون على الأقل عن metaverse ، 60 في المائة ليس لديهم رأي في ذلك ، و 18 في المائة فقط متحمسون حيال ذلك.

وفي الوقت نفسه ، قال 21 في المائة إنهم قلقون بشأن التأثيرات التي قد تحدثها الميتافيرس، وقال ريس: "حتى التواصل بشكل صحيح مع حالات استخدام الأعمال حول المفاهيم المتجاورة ، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز ، سيقطع شوطًا طويلاً في إزالة الغموض عما لا يزال إلى حد كبير تقنية غير معروفة للمستهلك اليومي".

وقد قامت Meta (المعروفة سابقًا باسم Facebook) بترويج الكلمة الجديدة، مع خطط لاستثمار 10 مليارات دولار في بناء تقنية AR / VR حول metaverse. حتى أنها تطلق على موظفيها اسم "metamates".