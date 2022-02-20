شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق تنظيف AirPods لحماية الأذن من خطر العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمتع الجميع ببودكاست جيد أو قائمة تشغيل يتم تسليمها عبر سماعة "اير بودز"، لكن الإستخدام الكثير لها بدون تنظيف جيد، يؤدى الى تراكم مادة لازجة وشحوم وزيادة شمع الأذن بمرور الوقت ما قد يعرض الأذن لخطر الإصابة بالعدوى.

لحسن الحظ قدمت آبل إرشادات لتعقيم AirPods و AirPods Pro

أولاً: قائمة الأشياء التى لا يجب القيام بها:

لا تقم مطلقًا بغمر أو تشغيل أى جزء من الجهاز فى الماء.

لا تستخدم أى أشياء حادة أو مواد كاشطة لتنظيف AirPods

لا تستخدم ممسحة مطهرة على منطقة شبكة السماعة. لا بأس من استخدامها بعناية على الأسطح الخارجية.

لا تضع أبدًا أى شيء فى منافذ الشحن ، فقد يؤدى ذلك إلى إتلاف ملامسات الشحن المعدنية.

مواد التنظيف: ستحتاج إلى قطعة قطن جافة وقطعة قماش ناعمة خالية من النسالة (مثل قطعة قماش من الألياف الدقيقة) وزجاجة تحتوى على 70 بالمائة من كحول الأيزوبروبيل (المعروف أيضًا باسم الكحول المحمر) ، والمتوفرة فى أى صيدلية.

كيفية تنظيف AirPods

استخدم قطعة قطن لتنظيف شبكات السماعات والميكروفون برفق. تقول بعض المصادر إنها تستخدم أداة دقيقة الحواف ، مثل المسواك أو الدبوس ، لكن Apple لا تشجع ذلك. سواء اخترت مسحة أو أداة ، احفر برفق أى شمع للأذن حول حافة السماعة. لا تثقب السماعة بأداة من شأنها التسبب فى مشكلة.

استخدم قطعة القماش لإزالة الأوساخ والأوساخ برفق من باقى مساحة سطح AirPod.

فى حالة تلوث AirPods بشيء قد يؤدى إلى تلطيخها أو إتلافها (مثل الشامبو أو العطور أو المنظفات أو الأطعمة الحمضية) ، فمن الضرورى المضى قدمًا خطوة أخرى. بلل قطعة قماش نظيفة بالماء بعناية وامسح المناطق المصابة برفق. ثم جففهم بقطعة قماش جافة.

لا تستخدم AirPods أو تضعها فى علبة الشحن حتى تجف تمامًا.

يتميز AirPods Pro أيضًا بأطراف سيليكون تغطى سماعات الأذن التى تحتاج إلى التنظيف أيضًا. قم بإزالتها ثم اشطف الأطراف بالماء. لا تستخدم أى نوع من المنظفات أو الصابون. امسحها لتجف ثم أعد وضعها بعد أن تجف تمامًا.

كيفية تنظيف علبة AirBod

باستخدام قطعة قماش جافة مرة أخرى امسح حافظة الشحن برفق. إذا كانت تحتاج إلى بعض الجاذبية الإضافية ، أضف كمية صغيرة جدًا من كحول الأيزوبروبيل إلى القماش ثم نظفها أو استخدم منديل معقم. لا تحصل على أى سائل فى أى مكان فى منافذ الشحن.

لا تضع AirPods فى العلبة حتى تجف تمامًا.

إذا كان موصل Lightning يحتوى على أى نوع من الحطام ، فاستخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة ، مثل فرشاة أسنان قديمة نظيفة وجافة لتنظيفها برفق.