شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام خرائط جوجل بدون إنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن خرائط Google تتيح لك حفظ الخرائط على جهازك والتي يمكن استخدامها لاحقًا للتنقل في حالة عدم الاتصال بالإنترنت؟ تكون الميزة سهلة الاستخدام عند السفر إلى منطقة نائية ويكون اتصال الشبكة معطلاً، حيث ستكون قادرًا على استخدام التنقل والحصول على الاتجاهات والبحث عن المواقع في الخرائط غير المتصلة التي تم تنزيلها.

ومع ذلك، لن تعرض خرائط Google تفاصيل حركة المرور في الوقت الفعلي أو اتجاهات المشي/ ركوب الدراجات أو الطرق البديلة لهذه الخرائط غير المتصلة بالإنترنت.

إليك كيفية تنزيل خريطة المنطقة للاستخدام بلا اتصال لاحقًا

1. افتح تطبيق خرائط Google وانقر على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى

2. اضغط على الخرائط بلا اتصال بالانترنت

3. اضغط على تحديد الخريطة الخاصة بك.

يمكنك الضغط للداخل والخارج لتحديد خريطة المنطقة التي ترغب في تنزيلها.

4. الآن، اضغط على تنزيل

وتجدر الإشارة إلى أن الخرائط غير المتصلة بالإنترنت التي تقوم بتنزيلها على هاتفك أو جهازك اللوحي ستعرض الآن طرقًا جديدة قد تظهر في المنطقة، أيضًا، تنتهي صلاحية الخرائط غير المتصلة بالإنترنت بعد مرور بعض الوقت، حيث يجب عليك تحديث خرائط التنزيل قبل انتهاء صلاحيتها، وعندما تنتهي صلاحية خرائطك غير المتصلة بالإنترنت في غضون 15 يومًا أو أقل، تحاول خرائط Google تحديث المنطقة تلقائيًا عندما تكون متصلاً بشبكة Wi- Fi.

ولكن يمكنك أيضًا القيام بذلك يدويًا من تطبيق خرائط Google، وفيما يلي كيفية القيام بذلك:

1. افتح تطبيق خرائط Google على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي ثم الخرائط بلا اتصال بالإنترنت.

3. في القائمة، انقر فوق المنطقة منتهية الصلاحية أو منتهية الصلاحية.

4. انقر فوق تحديث.