شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستطيع تقنية التقاط الكربون خفض الانبعاثات؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقنية التقاط الكربون التي يتم بيعها غالبًا كحل لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الصناعات الثقيلة - وهو أصعب قطاع لإزالة الكربون - لا تزال بعيدة عن تحقيق ذلك، وفقًا لتحليل حديث أجرته شركة الخدمات المالية ING.

ويتزايد خطوط أنابيب مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه، والتي تهدف إلى إزالة ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات محطات الطاقة والمنشآت الصناعية. لكن غالبية المشاريع المتوقع طرحها عبر الإنترنت هذا العقد لا تعالج التلوث الصناعي حسبما نقل موقع the verege.

من المتوقع أن يكون أكبر نمو في التقاط الكربون المقترن بمحطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، على غرار الطريقة التي يتم بها استخدام غالبية 40 مليون طن متري من سعة تخزين الكربون وتخزينه التي يستخدمها العالم في معالجة الغاز الطبيعي بحسب التقرير.

لا يبدو أن هذه النظرة تتوافق مع ما يقوله بعض مؤيدي احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بأنه أفضل حالة استخدام للتقنيات. تركز الكثير من الاهتمام للتكنولوجيا على قدرتها على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الصناعات الحيوية مثل الأسمنت والصلب وإنتاج الأسمدة.

ومن المؤكد أن بعض المدافعين يفضلون رؤية المنشآت الملوثة تنتقل من أحيائهم بدلاً من تزويدها بتكنولوجيا مناخية جديدة. لكن التلوث الصناعي يشكل حوالي ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ، ومن الصعب القضاء عليه لأن هذا النوع من التصنيع يتطلب غالبًا درجات حرارة عالية للغاية يصعب الوصول إليها باستخدام الطاقة المتجددة.

تكتسب CCS زخمًا سريعًا في الولايات المتحدة ، بدعم من الجمهوريين وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على حد سواء. في وقت سابق من هذا الأسبوع كجزء من جهد أوسع لخفض التلوث من القطاع الصناعي ، أعلنت إدارة بايدن عن مبادئ توجيهية فيدرالية جديدة لتقييم مشاريع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه التي يمكن أن تشجع "الانتشار الواسع النطاق" للتقنيات. وفي محاولة لتسريع إصدار التصاريح في لويزيانا ، هدد السناتور الجمهوري بيل كاسيدي بمنع تعيين مرشحي بايدن لقيادة وكالة حماية البيئة بسبب "تأخيرات" الوكالة في الموافقة على طلب ولايته لتنظيم الآبار لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون.

على الرغم من هذه الجهود، لا يزال احتجاز الكربون كاستراتيجية لمعالجة تغير المناخ مثيرًا للانقسام بين دعاة حماية البيئة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه تم استخدامه لتمديد عهد محطات الطاقة غير النظيفة. على سبيل المثال ، قد يكون مصنع الفحم المتقادم قادرًا على المطالبة ببعض أوراق الاعتماد الخضراء إذا كان يلتقط بعض انبعاثات الكربون - على الرغم من استمرار الآثار الأخرى للتعدين وحرق الفحم ، مثل تدمير الموائل وتلوث الهواء.

علاوة على ذلك ، فإن مشاريع CCS التي مولتها الولايات المتحدة في الماضي لها سجل حافل. منذ عام 2009 ، استثمرت وزارة الطاقة مئات الملايين من الدولارات في مبادرات احتجاز الكربون للعديد من محطات الفحم التي لم تؤت ثمارها أبدًا ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التكاليف المرتفعة وتراجع المستثمرين ، وفقًا لتقرير صدر في ديسمبر عن مكتب المساءلة الحكومية.

من المحتمل أن CCS مقترنًا بإنتاج الغاز وتوليد الطاقة لا يزال يفوق الاستخدامات الصناعية على الرغم من التكاليف المرتفعة لأن صانعي السياسات قد أولىوا اهتمامًا أكبر لتنظيف قطاع الطاقة على مر السنين ، كما يقول Coco Zhang ، رئيس أبحاث ESG في ING Americas. ولكن الآن ، مع تحرك المزيد من الحكومات للوصول إلى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، فإنها تركز بشكل أكبر على الحد من تلك الانبعاثات الصناعية العنيدة.

يتضمن قانون البنية التحتية للحزبين الذي أقرته الولايات المتحدة العام الماضي 12 مليار دولار لبناء بنية تحتية لاحتجاز الكربون وتخزينه ، مع التركيز الشديد على الانبعاثات الصناعية. حزمة تسوية الميزانية المتوقفة للديمقراطيين ، مشروع قانون الإنفاق البيئي والاجتماعي الهائل ، يمكن أن يعزز التقنيات من خلال زيادة الإعفاءات الضريبية لاحتجاز الكربون.

ومع ذلك مع قدرة احتجاز الكربون وتخزينه على أربعة أضعاف في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030 وجزء أصغر من هذا النمو من المتوقع أن يظهر في الصناعات الثقيلة لكل ING ، من المحتمل أن يكون هناك دفعة أكبر من الحكومات لالتقاط الكربون للانطلاق حيث قد يكون أكثر.