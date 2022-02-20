شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يقدم مميزات جديدة لهذه الحسابات .. هل أنت ضمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت منصة المدونات الصغيرة تويتر ميزة جديدة للحسابات الآلية (المعروفة باسم البوتات) لتعريف نفسها بأنها "good bots" عن طريق إضافة ملصق إلى ملفهم الشخصي، ما يساعد الأشخاص على التمييز بين الحسابات الآلية والحسابات التي يديرها الإنسان.

وقال تويتر إن جميع الحسابات الآلية سيكون لديها الآن خيار إضافة التصنيف الجديد إلى ملف تعريف حسابهم، ستمنح التسمية الأشخاص معلومات إضافية حول الروبوت ، وتساعدهم في تحديد الحسابات التي يجب متابعتها والتفاعل معها والثقة بها، وقالت الشركة إن هذا التحديث يأتي نتيجة لبحث وجد أن الأشخاص يريدون المزيد من السياق حول الحسابات التي يتفاعلون معها.

وقال تويتر في بيان: "ستساعد التسمية في منح" الروبوتات الجيدة "(تلك التي تشارك معلومات مفيدة / ذات صلة وتعتزم تحسين تجربة تويتر حقًا) طريقة لزيادة شرعيتها وبناء الثقة والشفافية مع جمهورها"، وقالت الشركة إنها تبحث عن طرق "لتطهير" جداولها الزمنية هذه الأيام ، وهناك عدد كبير من "الروبوتات الجيدة" على تويتر التي يمكن أن تساعدها في القيام بذلك.

وقالت إن good bots يمكن أن تساعد الأشخاص في العثور على معلومات مفيدة ومسلية وذات صلة كل يوم - من مشاركة تحديثات Covid-19 إلى إخطار الأشخاص بتحديثات حركة المرور وحتى مساعدة الأشخاص في العثور على دورات تدريبية، وقال تويتر: "هناك مجتمع كامل من المطورين الذين يعملون بجد لبناء روبوتات مفيدة ومثيرة للاهتمام حقًا. تساعد الروبوتات الجيدة الأشخاص في البقاء على اطلاع بالمعلومات المفيدة والمسلية وذات الصلة" .