شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتقرب من أبل عبر ويندوز 11.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إطلاق نظام التشغيل Windows 11 العام الماضي، أوضحت مايكروسوفت أنها تريد من المستخدمين التمسك بمتصفحات Edge، والآن، يشير أحدث تقرير من خدمة تحليلات الويب StatCounter إلى أن استراتيجية عملاق التكنولوجيا لمتصفحها تعمل بالفعل، حيث يتم استخدام Edge الآن في 9.54٪ من أجهزة الكمبيوتر المكتبية في جميع أنحاء العالم ، خلف Safari من أبل بحصة سوقية 9.84٪.

وتكشف البيانات أيضًا أن Google Chrome لا يزال يحتفظ بأكبر حصة في السوق مع 65.38٪ من المستخدمين. شهدت Edge نموًا كبيرًا منذ إطلاق نظام التشغيل Windows الجديد، وعلى الرغم من أن Edge تمتلك ثالث أعلى حصة في السوق منذ أبريل ، إلا أنها لا تزال بعيدة جدًا عن Chrome. لا يمكن إنكار أن تحرك مايكروسوفت لتجديد متصفحها باستخدام Chromium قد بدأ يؤتي ثماره أخيرًا.

ما هي استراتيجية متصفح مايكروسوفت Windows 11 قامت مايكروسوفت بتغيير طريقة تعيين المستخدمين للتطبيقات الافتراضية في WIndows 11، وفي نظام التشغيل الجديد ، يتعين على المستخدمين تعيين التطبيقات الافتراضية وفقًا لنوع الملف أو نوع الارتباط بدلاً من مفتاح واحد، وهذا يعني أنه لتغيير المتصفح الافتراضي، يتعين على المستخدمين تغيير نوع الملف الافتراضي لـ FTP وHTTPS وHTTP وHTML وHTM وPDF وSHTML وSVG وWEBP وXHT وXHTML.

وقبل بضعة أشهر ، بدأت الشركة أيضًا في حظر تطبيقات الطرف الثالث مثل EdgeDeflector، وعندما يبحث المستخدمون عن أي شيء من خلال مربع البحث في قائمة "ابدأ" ، تنقلهم مايكروسوفت إلى متصفح Edge ومحرك بحث Bing. تُستخدم تطبيقات مثل EdgeDeflector لتجنب هذه القيود ومشاهدة نتائج البحث في متصفحهم المفضل.