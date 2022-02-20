شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سكايب يتيح خدمة الطوارئ فى الولايات المتحدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن "سكايب" هذا الأسبوع أنه يمكن لمستخدميه فى الولايات المتحدة استخدامه للاتصال برقم 911 من أجهزة الكمبيوتر المنزلية الخاصة بهم، وأن برنامجه يمكنه مشاركة موقعهم مع خدمات الطوارئ إذا لزم الأمر، والولايات المتحدة هى أحدث إضافة إلى قائمة المناطق التى بها مكالمات خدمة طوارئ Skype؛ حتى الآن كان متاحًا فقط فى أستراليا والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة حسبما نقل موقع the verege.

تأتى خطوة Skype لتمكين مكالمات 911 مع بعض القيود، ولكنها قد تكون حاسمة للمستخدمين الذين لا يزال لديهم اتصال إنترنت ملائم عندما يفقدون الوصول إلى هاتف محمول أو خط أرضى فى حالة الطوارئ.

فى تحذير "الإشعار والإفشاء" الذى يظهر قبل الاشتراك فى مشاركة الموقع ، يحذر Skype من أن الخدمة لا تعمل مثل المكالمات الهاتفية التقليدية. يتم تشجيع المستخدمين على عدم إجراء مكالمة طوارئ عبر Skype عندما يكونون خارج منطقتهم الأصلية حيث من المحتمل إعادة توجيه المكالمة فى مكان آخر. يوضح أيضًا أن انقطاع Skype أو مشاكل الإنترنت أو انقطاع التيار الكهربائى فى المنطقة يمكن أن يقطع المكالمات فى المواقف التى لا يزال الهاتف التقليدى يعمل فيها.

بالإضافة إلى إجراء مكالمات 911 باستخدام Skype 8.80، يمكن للمستخدمين الآن ترك رسالة صوتية مدتها خمس دقائق بدلاً من التوقف فى دقيقتين. سيلاحظ المستخدمون أيضًا اختيار الوضع الفاتح أو الغامق أثناء إجراء مكالمة ، ويمكنهم إرسال ردود فعل مخصصة ، ولديهم القدرة على التكبير أو التصغير عند مشاركة شاشتهم.