ميزة جدية من “أوبر”.. بات بإمكان السائقين تقييم ركابهم

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 5 دقائق

بات بإمكان جميع مستخدمي أوبر “Uber” معرفة تفاصيل كيفية تقييمهم بالضبط، من “عدد السائقين الذين أعطوهم تقييمًا ممتازًا و 5 نجوم، إلى عدد الأشخاص الذين أعطوك نجمة واحدة، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي، وفق ما أفاد موقع “فوربس الشرق الأوسط”.

حيث أضافت الشركة خاصية جديدة للمستخدمين تمكنهم من التعرف إلى نظام التصنيف الذي يحدد ما إذا سيتم طردهم من التطبيق أم لا، وأوضحت الشركة أنه يمكن الوصول إلى التفاصيل من خلال الانتقال إلى قائمة إعدادات التطبيق، والنقر على “الخصوصية” ثم الدخول إلى “مركز الخصوصية”.

بمجرد الدخول إلى “مركز الخصوصية”، يمكن للمستخدمين التمرير سريعًا إلى اليمين والنقر على “هل ترغب في الاطلاع على سجل رحلاتك على أوبر”، ثم التمرير لأسفل الصفحة إلى قسم “تصفح بياناتك” ثم النقر فوق “عرض تقييماتي” للحصول على تفاصيل التقييم.

ستعرض الصفحة آخر 500 رحلة للمستخدم فقط حيث يتم حساب تقييمات الراكب باستخدام متوسط ​​النقاط من هذه التنقلات.

إذا لم يرض المستخدمون بالنتائج، قدمت أوبر بعض النصائح لتعزيز تقييمهم، بما في ذلك عدم إغلاق الأبواب بقوة، وارتداء أحزمة الأمان، وأخذ نفاياتك معك ودخول السيارة في الوقت المحدد.

تقييم الجودة

لطالما كان نظام التصنيف ثنائي الاتجاه من أوبر الدعامة الأساسية لتطبيقها لسنوات، حيث كان طريقة فاعلة لمراقبة جودة التطبيق.

يمكن أن تحدد التقييمات ما إذا كان بإمكان الركاب أو السائقين الاستمرار في استخدام التطبيق أم لا، وقد أدت الطبيعة غير المتسقة للتقييمات العامة، التي قد تجعل الأشخاص يتعاملون مع مشكلات مختلفة بشكل مختلف تمامًا عن بعضهم البعض، إلى بعض الالتباس حول كيفية إدارة النظام.

في الولايات المتحدة، المدن الخمس الكبرى ذات أدنى متوسط ​​تصنيفات للركاب هي: مدينة نيويورك وسياتل وواشنطن العاصمة وبوسطن ومينيابوليس. وتتمتع سان أنطونيو وسانت لويس وناشفيل بأعلى متوسط ​​تصنيفات لراكبي الدراجات.

التعافي من الجائحة

تكبدت أوبر خسائر كبيرة في بداية جائحة كوفيد-19، لكن الأرقام الأخيرة الواردة في نتائج الربع الأخير للشركة فاقت التوقعات وتشير إلى أنها في طريقها للتعافي من الخسائر الوبائية.