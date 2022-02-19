شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن لسماعات AirPods المستقبلية أن تحافظ على لياقتك البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل تعمل على AirPods جديدة والتى من شأنها أن تساعدك على الحفاظ على لياقتك البدنية، فوفقًا لتقرير صادر عن أبلInsider، يكشف طلب براءة الاختراع أن أبل تبحث في كيفية استخدام AirPods لاكتشاف حركتك وموضعك ، للمساعدة في الصوت المكاني وقياس الحركة أثناء تمارين Fitness +، وحاليًا ، أبل Watch هي الأداة الأساسية التي يقدمها عملاق التكنولوجيا والتي يمكنها مراقبة الحركة أثناء التدريبات.

ويُطلق على طلب براءة الاختراع الذي اكتشفته شركة أبلInsider اسم "Wireless Ear Bud System with Pose Detection"، وقد تحتوي براعم الأذن على مستشعرات لجمع معلومات التوجيه مثل قياسات التسارع أثناء تحركات المستخدم" ، كما يقرأ طلب براءة الاختراع.

وبحسب التقرير "قد يتصل الجهاز الإلكتروني المضيف لاسلكيًا بسماعات الأذن وقد يشكل جزءًا من نظام سماعات الأذن التي تزود المستخدم بالتوجيه والتغذية الراجعة أثناء تقييم أداء المستخدم لروتين حركة الرأس أو أي تمرين روتيني آخر"، ووفقًا لتقرير صدر في مايو من العام الماضي ، فإن الجيل الثاني من أبل AirPods Pro‌ سيحتوي على مستشعرات حركة محدثة مع التركيز على تتبع اللياقة البدنية.

وتجدر الإشارة إلى أن التقنيات الموضحة في براءات اختراع أبل لا تصل دائمًا إلى المنتج الفعلي. أيضًا ، إذا كانت الشركة تخطط لإضافة هذه التقنية في AirPods القادمة ، فقد يستغرق الأمر بضع سنوات. يقال إن أبل تعمل أيضًا على AirPods مع ميزات صحية مختلفة بما في ذلك مراقبة الوضع ودرجة حرارة الجسم.

وبصرف النظر عن هذا ، سيكون لدى Airpods أيضًا القدرة على العمل كأداة مساعدة للسمع ، كما يقرأ تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال. تستند الادعاءات إلى المستندات التي يُرى فيها نموذج أولي من سماعات الأذن هذه مع مستشعرات درجة الحرارة التي تراقب درجة حرارة الجسم الأساسية لمن يرتديها من داخل الأذن.