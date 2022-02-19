أبرز إضافات OneUI 4.1 المعلن عنها مع هاتف اس 22

واجهة OneUI 4.1 هي آخر إصدارات واجهة سامسونج اطلقتها مع اطلاق هاتف سامسونج جالاكسي اس 22 في مؤتمرها الأخير، المؤتمر الذي انطلق يوم التاسع من فبراير هذا العام. المؤتمر حمل العديد من الإعلانات المهمة من سامسونج سواء من ناحية الأجهزة، او من ناحية السوفتوير، واجهة سامسونج ازداد تطورها بشكل كبير أكثر من وضعها الحالي، وفي هذا المقال سنتحدث عن أبرز التحديثات التي قدمتها سامسونج في المؤتمر وكيف حسنت من الواجهة في الإصدار الجديد.

الأجهزة المتوافقة مع OneUI 4.1

كل الأجهزة التي سيصلها واجهة 4.0 بالفعل متوافقة مع 4.1 وستحصل على التحديث اما بشكل مباشر بدون الحصول على 4.0 او سيتم تحديثهم الى 4.1 اذا كانوا قد حصلوا على تحديث اندرويد 12 بالفعل، توقع التحديث خلال فترة قريبة جدًا في الأشهر القادمة، خاصة ان التحديثات لتحسين الواجهة لا تتأخر كثيرًا من سامسونج. فكما انت في الإنتظار.

أبرز مميزات OneUI 4.1

تحسينات في تطبيق Samsung notes

تطبيق الملاحظات الأفضل على أي منصة بدون أي منافسة، سامسونج لا تريد أن تدع ﻷي شركة ان تفكر في منافسة تطبيقها فبدأت في تحسين التطبيق بشكل اكبر، فبدأت بالتعاون مع مابكروسوفت في انشاء ربط جديد بين التطبيق وتطبيقات OneNote وPowerPoint وOutlook بحيث تستطيع نسخ المحتوى من والى التطبيق بكل سهولة، فكرة سامسونج في ربط تطبيق الملاحظات الخاص بها بشكل أفضل مع تطبيقات مايكروسوفت المكتبية فكرة مميزة نظرًا لجهود سامسونج الكبيرة في الربط بين هواتفها ونظام ويندوز وسهولة استعمال هواتفها مع النظام، كمستخدم لهواتف سامسونج وأجهزتها اللوحية أشيد بذلك الأمر.

فيديو من سامسونج

تحسينات في الربط بين أجهزة سامسونج

في واجهة OneUI 4.1 تريد سامسونج نقل مستوى الربط بين أجهزتها الى مستوى أعلى وذلك عن طريق تحسين ارتباط أجهزتها، بداية من تقوية الاتصال بين الهاتف والتابلت عن طريق حساب سامسونج، وسهولة مزامنة كل شيء سواء نتحدث عن صور وتزامنها على معرض سامسونج للصور بالربط مع OneDrive او سهولة مزامنة الحافظة Clipboard بين الجهازين مع سهولة نقل الملفات عن طريق ميزة Quick Share، انا استعمل تابلت وهاتف من سامسونج وهاتفي على واجهة OneUI 4.0 أستطيع الجزم بأن سامسونج تسلك سلوكًا ممتازًا، الربط بين الجهازين سريع بشكل ممتاز، استطيع مزامنة كل شيء بسهولة، هاتفي مع التابلت ومع اللابتوب يشكلون شبكة مرتبطة ببعضها البعض لا أستطيع التخلي عنها في عملي.

الربط بين الهاتف والتابلت يزيد في امكانية استعمالك للهاتف كـPalette للتابلت وانت تكتب بالقلم، انظر تخيل نفسك تستعمل القلم في الكتابة على التابلت او في الرسم، تريد ان تغير لون القلم، فأنت تريد ان تفتح قائمة الأقلام لتختار منها اللون وان كانت درجة اللون غير مضبوطة ستحتاج الى ضبطها بأن تعيد اختيار درجة اللون والأمر سيكون مملًا، اجعل الهاتف هو الـPalette الخاصة بك لتستطيع تغيير الألوان الخاصة بك بكل سهولة فتختار اللون او القلم من شاشة الهاتف وتكتب وتلون وترسم بحريتك على التابلت، صدق او لا تصدق كنت أريد هذه الميزة، ولا يقتصر الأمر على تطبيقات سامسونج فقط هنا بل سيعمل مع تطبيقات عديدة أخرى من أبرزهم تطبيق الرسم Clip Studio Paint

مميزات اندرويد 12

الواجهة مبنية على اندرويد 12 فطبيعي ان نجد كل مميزات اندرويد 12 هنا، مميزات مثل Color Palette الميزة التي تغير ألوان الكثير من التطبيقات الى الوان مستمدة من الخلفية، كذلك ألوان أجزاء كثيرة من النظام كلون الإختصارات وهكذا، تحسينات الـWidgets بالطبع وصارت كل الـWidgets تتبع تصميمًا ثابتًا على سائر النظام هذه نقطة أخرى اهتمت بها سامسونج، مع مؤثرات بصرية جديدة مثلما فعلت جوجل، اجمالًا كل تحسينات جوجل في اندرويد 12 سواء شكلية او من ناحية الأمان او من ناحية الأداء والبطارية سامسونج وضعتهم في هذه الواجهة.

تحسينات على الكاميرا

OneUI 4.1 تحمل ميزة طال إنتظارها على اندرويد، وهي اتاحة استعمال السوفتوير الرسمي الأصلي للكاميرا مع تطبيقات الطرف الثالث، انظر هل تسائلت يومًا لماذا عندما تلتقط صورة بتطبيق الكاميرا تكون جودته أفضل من التقاطها بتطبيق ماسنجر او سناب شات او انستجرام، السبب يكمن في ان هذه التطبيقات لا تلتقط صورًا حقيقية بل تأخذ لقطة شاشة للمعروض ولما تراه الكاميرا فتكون الصورة أقل جودة من المتوقع، سامسونج ستتيح لتطبيقات مثل سناب شات وانستجرام وتيكتوك الوصول الى الكاميرا الأصلية فتحصل على صور بنفس الجودة الكاملة بدون أي مشكلة.

تحسينات الأجهزة اللوحية

من المفترض ان تقوم سامسونج ببناء واجهتها بشكل مستقبلي على نظام Android 12L وهي النسخة المُحسنة من أجل الأجهزة اللوحية من سامسونج، تريد سامسونج بهذا الأمر تحسين تجربة التابلت الخاص بها والإقتراب أكثر من منافسة أجهزة iPad التي هي بلا منافس الى اليوم، تطوير النظام بشكل أكبر للأجهزة اللوحية أمر مبشر واتمنى ان تستمر جوجل من جهتها في التركيز على تحسين هذه التجربة.

مميزات الأمان والحماية

نعم هذه ميزة من Android 12 بالفعل لكن انا اخترت فصلها في فقرة منفصلة لأهميتها، جوجل بذلت مجهودًا كبيرًا في تحسين خصوصية النظام وأمانه، سامسونج استعملت نفس المزايا بالتفصيل، لديك في OneUI 4.1 او OneUI 4.0 بشكل عام مؤشرات تظهر عندما يستعمل أي تطبيق الكاميرا او المايكروفون، كما توجد Dashboard كاملة تخبرك بكل الصلاحيات التي تم استغلالها من كل التطبيقات بشكل واضح ومتى استعمل التطبيق هذا التصريح وهكذا.

الخلاصة – OneUI 4.1 وتحديثات التحسين

سامسونج صارت من أسرع الشركات في ارسال التحديثات لهواتفها بعد جوجل مباشرة، واجهة OneUI 4.0 بدأت بالوصول الى بداية من نهاية 2021، هاتفي الـNote 10 lite حصل على التحديث بشهر مبكر ولازال بدون مشاكل، OneUI 4.1 تأتي بمزايا كانت تريد سامسونج وضعها في واجهتها لكن أجلتها بعض الوقت حتى تصدر التحديث بشكل مستقر، هذه سياسة طبقتها سامسونج عدة مرات وهذه السياسة الأمثل في التحديث، حتى لا تصدر تحديثًا يحمل مشاكل عديدة في طياته، نحن في انتظار الواجهة لكل الأجهزة ونتمنى ان تكون جيدة بحق.