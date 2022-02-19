الصاروخ الصيني يقترب من القمر… وماذا توقع العلماء

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 5:37 مساءً

بعد عددة سنوات على إطلاق الصاروخ الصيني “تشانغ-4” في عام 2014, وفي آخر المستجدات العلمية لاحظ الخبراء, أن جسماً يزن نحو أربعة أطنان يقترب من القمر، ويتوقع أنه سيصطدم به في 4 مارس/ آذار، ويعتقد العلماء أن هذا الجسم هو جزء من الصاروخ الصيني “تشانغ-4”.

وأشار العلماء أنه من المتوقع, أن يحدث هذا الاصطدام في 4 مارس/ آذار الساعة 15:25 بتوقيت موسكو، في منطقة “حفرة هيرتزبرونغ” على جانب القمر الذي يتعذر الوصول إليه من الأرض، حسبما نقله موقع “بريزي سكرول”.

ووفقا للخبراء، فإن الاصطدام، سيخلّف فوهة بقطر نحو 19 مترا على السطح، وصرحت ناسا بالفعل أنها ستصوره بالتأكيد من مدار حول القمر باستخدام المسبار المداري لاستطلاع القمر.

ولا يتوقع العلماء شيئًا جديدًا، حيث أنهم تتبعوا مرارًا وتكرارًا ما يحدث عندما تسقط أجزاء من الصواريخ أو المركبات على القمر، فعلى سبيل المثال، تم توجيه المراحل العليا في مهمات الهبوط لبرنامج “أبولو” بشكل مقصود إلى سطح القمر لاستكشاف الموجات الزلزالية التي نشأت أثناء الاصطدام.

وكما يبدو أن الاصطدام بالقمر هو الوسيلة الأكثر أماناً والأقل تلوثاً للبيئة، للتخلص من الأجزاء المستهلكة من المركبات الفضائية، بدلاً من إعادتها إلى الأرض، وعلى الرغم من حقيقة أن الغالبية العظمى من هذه الأجسام تحترق في الغلاف الجوي، إلا أن الشظايا الفردية لا تزال تصل إلى سطح الأرض وتشكل خطرًا، ولذلك، يحاول العلماء حساب مسارات الصواريخ بحيث تسقط الأجزاء المتبقية في المحيط، ولكن حتى مع الاحتراق الكامل، تظل جزيئات أكاسيد المعادن في الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض.

من الناحية النظرية ، يمكن التخطيط لبعثات الفضاء بحيث تدخل مراحل مركبات الإطلاق في مدار طويل حول القمر وتصطدم في النهاية بالقمر، وفي هذه الحالة، يمكن استخدام الارتطام لدراسة البنية العميقة للقمر، ولكن لتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري وضع شبكة من أجهزة الاستشعار الزلزالية على سطحه.