شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة الأصدقاء الجديدة من Snapchat وكيف تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جعل Snapchat تتبع أصدقاءك ممكنًا من خلال إطلاق أداة "نظام الأصدقاء" الجديدة، وهى مشابهة لتلك المتوفرة في واتس آب، والتى تتيح للمستخدمين مشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع صديق مختار لمدة 15 دقيقة أو ساعة أو ثماني ساعات، حيث أوضح متحدث باسم Snapchat: "هذه هي الميزة الأولى من نوعها لـSnapchat، والتي أنشأناها بناءً على التعليقات الواردة من مجتمعنا حول كيفية استخدامهم لتطبيق Snap Map مع أصدقائهم''.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل"، فإنه منذ عام 2017، أعطت Snapchat مستخدميها خيار مشاركة مواقعهم مع أصدقائهم على Snap Map، وهي أداة يستخدمها أكثر من 250 مليون مستخدم.

ومع ذلك، ستتيح الأداة الجديدة للمستخدمين مشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع صديق مختار لمدة تتراوح بين 15 دقيقة وثماني ساعات.

أوضح Snapchat: "لقد أنشأنا هذه الميزة بالعديد من العناصر التي تهتم بالسلامة، مثل التنشيط الفوري والتفعيل المتعمد حتى يتمكن مستخدمو Snapchat من مشاركة موقعهم في لحظة، ومع الأصدقاء الفرديين فقط".

كما أنه لتنشيط الميزة، يجب أن يكون لدى المستخدمين صداقة متبادلة مع الأصدقاء المختارين، مما يعني أنه يجب على الطرفين قبول بعضهما البعض كصديق على التطبيق.

ويمكن للمستخدمين اختيار إلغاء تنشيط الميزة في أي وقت، في حالة عدم رغبتهم في مشاركة موقعهم في الوقت الفعلي.

إذا كنت ترغب في مشاركة موقعك المباشر مع أحد الأصدقاء، فما عليك سوى فتح تطبيق Snapchat والضغط على أيقونة الدردشة في أسفل الشاشة، واضغط باستمرار على اسم الصديق الذي ترغب في مشاركة موقعك المباشر معه، ثم اضغط فوق عرض الصداقة، وضمن Snap Map، اضغط فوق مشاركة موقعي المباشر.

ستظهر نافذة منبثقة لتذكيرك بأن الأداة مخصصة فقط للأصدقاء والعائلة الموثوق بهم، إذا كنت موافق فاضغط فوق "Sounds Good"، وبعد ذلك، سيُطلب منك اختيار المدة التي ترغب في مشاركة موقعك المباشر فيها سواء 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو ثماني ساعات.