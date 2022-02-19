أزمة أوكرانيا تلقي بظلالها على سوق العملات الرقمية.. بيتكوين تتراجع

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 04:09 مساءً - وسط تزايد المخاوف من اجتياح روسيا للأراضي الأوكرانية.، تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت، حيث خسرت العملة الأشهر بيتكوين أكثر من 2% من قيمتها السوقية.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم بنسبة 2.83% لتسجل نحو 1.81 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 70.82 مليار دولار.

وفقدت عملة بيتكوين (العملة الرقمية المشفرة الأشهر في العالمي) 2.05% من قيمتها خلال مستهل تداولات اليوم السبت، لتنزل تحت مستوى 39 ألف دولار.

وبذلك تكون بيتكوين أكبر العملات المشفرة في العالم قد انخفضت بأكثر من 15% عن أعلى مستوياتها في آخر عام، والذي بلغ 47989 دولارا في الثاني من يناير/كانون الثاني.

وكانت بيتكوين قد سجلت خسائر بأكثر من 50% من قيمتها، منذ ارتفاعها القياسي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأدى انخفاض بيتكوين منذ أعلى مستوى في نوفمبر/تشرين الثاني إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسرت أكثر من 1 تريليون دولار من سوق التشفير الكلي.

وتتعرض العملات الرقمية المشفرة وتحديدا عملة بيتكوين لعديد من التحديات والضغوط التي فرضتها البنوك المركزية لدول مثل روسيا والهند والصين وتركيا وماليزيا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

تراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 2.05% ليصل إلى 39977.14 دولار.

وهبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 4.74% إلى 2780.73 دولار.

وخسر سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.09% لتصل إلى 401.25 دولار.

ونزل سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 3.63% ليسجل 0.9963 دولار.

وهبط سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 1.28% إلى 0.7798 دولار.

ونزل سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 3.32% إلى 17.77 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.142% إلى 0.142 دولار.

وهبط سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 3.28% ليصل إلى 115.43 دولار.

وخسر سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 4.22% إلى 15.21 دولار.