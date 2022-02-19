شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آيفون 14 يقلب موازين السباق التكنولوجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية بعضا من مواصفات هاتف شركة أبل المنتظر فى وقت لاحق من هذا العام تحت اسم "آيفون 14"، حيث قالت إن الهاتف قد يأتى بتصميم مختلف تمامًا عن كل إصدارات الآيفون السابقة، كما ذُكر أنه يمكن إعادة الـ"Touch ID" أو ما يُسمى ببصمة الإصبع، وفقًا للتسريبات الحالية.

وأوضحت التسريبات أن شركة أبل الأمريكية ترغب فى القيام بقفزة كبيرة فى هواتف آيفون، التى لم تشهد أى تغيير فى التصميم بشكل ملحوظ منذ ظهور هاتف "آيفون 11 برو"، وفقا لأخبار الآن حسبما ذكرت البيان الإماراتية.

فيما أشارت أيضًا التقارير إلى أن هناك بعض التكهنات حول صُنع الهيكل الخاص بالهاتف من التيتانيوم، والذى من شأنه أن يجعل "iPhone 14 Pro" أقوى وأخف وزنًا من سابقه.

لم يستبعد المصدر أن تلتزم أبل بنفس مقاسات الشاشة، حيث سيأتى "آيفون 14 برو" بشاشة مقاس 6.1 بوصة، و "آيفون 14 برو ماكس" بـ6.7 بوصة.

واستبعدت التقارير أن توفر الشركة 4 إصدارات من هاتفها الجديد كالمعتاد، حيث قالت إنه من المتوقع أن تستغنى عن الإصدار العادى و"الميني" وتكتفى بـ"آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".

ومن ناحية الأسعار فقد توقع موقع "Tom's Guide" التقني، أن تكشف أبل الستار عن هواتفها الجديدة فى سبتمبر المقبل، وقد تبدأ الأسعار من 999 دولارًا لهاتف "آيفون 14 برو".