عناوين مخصصة علي حسابات الروبوت في تويتر

في سبتمبر ، أطلق Twitter تجربة تسميات مخصصة إلى حسابات الروبوت “الحسابات الآلية” (المعروفة أيضًا باسم bot) لتسهيل معرفة وقت تشغيل الحساب من تلقاء نفسه. لقد أثبتت هذه التجربة على ما يبدو أنها ناجحة ، لذلك سيسمح Twitter للمطورين بإضافة تصنيفات إلى حساباتهم الآلية بدءًا من الأن وسترى التسمية على الملف الشخصي للحساب وتحت اسم الحساب في الصفحة الرئيسية للمستخدمين.

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تصنيف حسابات الروبوت في تويتر

على وجه التحديد ، ستكون التسميات متاحة للحسابات الآلية التي أنشأها المطورون الذين يستخدمون Twitter API ، وسيحتاج أصحاب الحسابات إلى الاشتراك لتطبيق التصنيف على حساباتهم ، وفقًا للمتحدث باسم تويتر Celeste Carswell.

العناوين المخصصه لحسابات الروبوت تأخرت ولكن وصلت أخيراً

في حين أن الطرح قد تأخر قليلاً عن وعد Twitter السابق بالسماح للمطورين باستخدام الملصقات “العناوين المخصصه” بحلول نهاية عام 2021 ، أتوقع أن تكون هذه أخبارًا مرحب بها لأولئك الذين يديرون حسابات الروبوت. هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن يكون فيها الروبوت مفيد حقًا – تُظهر المواد التسويقية على Twitter روبوتًا محليًا للطقس وله ملصق مرفق اسفل الاسم كما بالصورة التالية :

ستكون الملصقات الجديدة بمثابة تذكير مفيد بأن هذه الحسابات آلية

للأسف ، ليس من الصعب استخدام حساب بوت لأشياء ضارة ، لكن كارسويل يقول إن الحسابات الآلية تخضع لسياسة الحسابات الآلية في Twitter والقواعد العامة لتويتر. لن يقوم تويتر بالتدقيق في الحسابات التي تختار ان تقوم بتطبيق التصنيفات او الملصقات الجديدة ، على الرغم من أنه يمكن للأشخاص الإبلاغ عن الحسابات التي يعتقدون أنها قد تكون مخالفة للقواعد.

قريباً ملصق خاص بالاشخاص الذين توفوا

يعمل Twitter أيضًا على ملصق لإحياء ذكرى الأشخاص الذين لقوا حتفهم. كان من المفترض أن يتم طرح هذه التسمية في عام 2021 ، ولكن على حد علمي ، فهي غير متوفرة بعد ، ورفض Twitter التعليق عليها.

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