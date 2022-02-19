شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا للمعلنين: "الواقع المختلط" على بعد بضع سنوات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Meta Platforms Inc ، مالكة فيس بوك، لوكالات الإعلان إن التكنولوجيا التي تدمج العالمين الافتراضي والمادي يمكن أن تبدأ في أن تصبح حقيقة واقعة للمستهلكين في غضون سنوات قليلة، مع إعطاء مزيد من التفاصيل عن رؤيتها لإنشاء metaverse.

ويمكن لتقنية الواقع المختلط (MR) أن تسمح لشخص يرتدي سماعة رأس بالرنين المغناطيسي باستخدام كائن من العالم الحقيقي لإثارة تفاعل العالم الافتراضي ، مثل ضرب شخصية لعبة فيديو بمضرب بيسبول حقيقي ، على سبيل المثال، حيث إنه أحد ثلاثة أنواع من تقنيات الواقع الممتد التي ترتبط غالبًا بالميتافيرس.

ويوجد الواقع المعزز ، مع الألعاب المحمولة مثل Pokemon Go ، لكن لا يمكن للاعبين التأثير على العالم الرقمي بجسم مادى، حيث أن سماعات الواقع الافتراضي ، مثل Meta Oculus ، تغمر المستخدمين في عالم افتراضي بالكامل حيث يمكنهم التفاعل مع البيئة.

وجاءت التعليقات الواردة من Meta في مكالمة Zoom مع وكالات الإعلان مؤخرا، والتي كان من المقرر أن تساعد المعلنين على فهم metaverse بشكل أفضل ، وفقًا لما قاله مسؤول تنفيذي في الوكالة حضر المكالمة، وكانت أول مناقشة للمائدة المستديرة في Meta مع الوكالات حول metaverse.

ويعد تقدير الواقع المختلط على بعد بضع سنوات يجلب تفاصيل إضافية للجدول الزمني لبناء metaverse ، وهي الفكرة المستقبلية لشبكة من العوالم الافتراضية التي يمكن الوصول إليها من أجهزة مختلفة ، والتي قالت Meta إنها قد تستغرق عقدًا من الزمن، حيث تتوفر بعض سماعات الواقع المختلط ، ولكنها ليست موجهة بعد نحو عموم المستهلكين، حيث يتم بيع HoloLens 2 من Microsoft ، الذي تم طرحه في عام 2019 ، بسعر 3500 دولار وهو موجه للاستخدام في مكان العمل.

وفي مؤتمر Connect السنوي في أكتوبر ، أعلنت Meta عن Project Cambria ، سماعة رأس ستتميز بقدرات الواقع المختلط وتشمل تتبع الوجه والعين.

ومن المتوقع إطلاق سماعة الرأس هذا العام، وفي غضون ذلك ، واصلت Meta تقديم المشورة للمعلنين بتجربة إعلانات الواقع المعزز ، مثل مرشحات الصور والفيديو التي تراكب الصور الرقمية في العالم الحقيقي ، حسبما قال المدير التنفيذي لوكالة الإعلانات. كررت التعليقات عرض Meta في مؤتمرات صناعة الإعلانات.

وقال ميتا إن العلامات التجارية يمكنها الشراكة مع منشئي المحتوى في إعلانات الواقع المعزز أو استخدام التكنولوجيا لتجربة الملابس الافتراضية، وقال المسؤول التنفيذي للوكالة إن المائدة المستديرة مع الوكالات تفتقر إلى التفاصيل حول أشكال الإعلانات التي يمكن بناؤها من أجل metaverse ، أو ما هي الضوابط المحددة التي ستكون موجودة لمنع العلامات التجارية من الظهور بجانب محتوى أو إجراءات غير مناسبة.