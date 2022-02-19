شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: عمال متجر أبل بالولايات المتحدة يعملون على تكوين نقابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث، عن أن مجموعات من الموظفين مما لا يقل عن متجرين للبيع بالتجزئة من أبل مدعومان من النقابات الوطنية الكبرى ويستعدون لتقديم الأوراق إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) في المستقبل القريب، حيث قال التقرير إن ستة مواقع أخرى على الأقل في مراحل أقل تقدمًا في عملية النقابات ، مضيفًا أن موظفي أبل أكثر من 65000 عامل تجزئة.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية اكتساب جهود النقابات زخمًا في الشركات الأمريكية الكبيرة ، بما في ذلك Amazon.com Inc و Starbucks Corp، وتمتلك أبل 270 متجراً في الدولة وحققت 36٪ من إجمالي مبيعاتها الصافية البالغة 365.82 مليار دولار في السنة المالية 2021 من خلال متاجر البيع بالتجزئة وموقعها الإلكتروني ، وفقًا لملف تنظيمي.

وكان أجر رئيسها ، تيم كوك ، العام الماضي ، 1447 ضعفًا للموظف العادي في عملاق التكنولوجيا ، مدعومًا بجوائز الأسهم التي ساعدته على كسب ما يقرب من 100 مليون دولار، وقررت الشركة إغلاق العديد من المنافذ مؤقتًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال ذروة جائحة COVID-19.

وفي العام الماضي ، خططت لمنح عمال المتجر مكافأة لمرة واحدة تصل إلى 1000 دولار ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج نيوز.