“Oppo” تعلن عن هاتفها الجديد بمعالج Snapdragon 680 وسعر 215 دولار

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

كشفت شركة Oppo عن إصدار 4G من هاتف Oppo A76 الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 680، وقدرة بطارية 5000 mAh، وسعر 215 دولار.

ويدعم هاتف Oppo A76 رقاقة معالج Snapdragon 680 التي ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر، وتضم أنوية Kryo 265 وكرت شاشة Adreno 610، مع شريحة مودم Cat. 13 LTE.

كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف واجهة ColorOS 11.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11، كما يأتي الهاتف بذاكرة إفتراضية 5 جيجا بايت رام.

أيضاً يتميز الهاتف بحجم شاشة 6.56 إنش، ودقة عرض 720 في 1612 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما يأتي بمعدل تحديث 90 Hz، وثقب في الجانب الأيسر من الشاشة يضم مستشعر سيلفي 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يدعم A76 بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.