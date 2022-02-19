شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتخذ إجراءات جديدة لمحاربة المعلومات المضللة على منصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع موقع YouTube إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة المعلومات الخاطئة على منصته من بين التغييرات التى يتم أخذها فى الاعتبار، وفقًا لرئيس المنتج نيل موهان والتحديثات التى من شأنها "كسر" ميزات مشاركة مقاطع الفيديو ذات "المحتوى الحدودى" بشكل فعال، وفقا لتقرير engadged.

وسيكون التغيير تحولًا كبيرًا فى النظام الأساسى، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة ستتخذ بالفعل مثل هذه الخطوة، ووصف موهان الاحتمال بشكل مطول مشاركة مدونة تحديد نهج الشركة لمنع المعلومات المضللة من الانتشار الفيروسي.

وفى المنشور أشار إلى أن ما يسمى بالمحتوى الحدودى - مقاطع الفيديو التى لا تتخطى تمامًا حدود سياسات الإزالة لكن لا نريد بالضرورة أن نوصي بها للأشخاص - قد يكون من الصعب التعامل معها بشكل خاص، لأن موقع يوتيوب يهدف لإزالة مقاطع الفيديو هذه من توصياتها ، ولكن لا يزال من الممكن نشرها على نطاق واسع عند مشاركتها على منصات أخرى، وكتب: "إحدى الطرق الممكنة لمعالجة هذا الأمر هي تعطيل زر المشاركة أو كسر الرابط في مقاطع الفيديو التي نقيدها بالفعل فى التوصيات، وهذا يعنى بشكل فعال أنه لا يمكنك تضمين مقطع فيديو حدودي أو الارتباط به على موقع آخر"

وأضاف موهان أن الشركة لا تزال تصارع ما إذا كان ينبغى أن تتخذ هذا النهج الأكثر عدوانية أم لا، ونحن نكافح بشأن ما إذا كان منع المشاركات قد يذهب بعيدًا فى تقييد حريات المشاهد، وقال إن النهج البديل يمكن أن يكون إضافة "بينية تظهر قبل أن يتمكن المشاهد من مشاهدة شريط حدودى مضمن أو مرتبط، مما يسمح له بمعرفة أن المحتوى قد يحتوى على معلومات خاطئة".

وإذا كان YouTube يمنع مشاركة بعض مقاطع الفيديو، فسيكون ذلك خطوة مثيرة للمنصة التى استشهدت مرارًا وتكرارًا بإحصاءات تدعى أن أقل من 1% من المشاهدات على المحتوى الحدودى تأتى من التوصيات، لكن النقاد أشاروا إلى أن هذا لا يعالج المشكلة بشكل كامل، وقد استشهد مدققو الحقائق وباحثو المعلومات المضللة بموقع YouTube باعتباره ناقلًا رئيسيًا للمعلومات المضللة، وفي الشهر الماضى وقعت مجموعة من 80 منظمة تدقيق الحقائق على رسالة مفتوحة إلى منصة الفيديو لحثها على بذل المزيد من الجهد لوقف المعلومات المضللة الضارة والمعلومات المضللة.

وألمح المسئول التنفيذى فى YouTube إلى تغييرات أخرى قادمة أيضًا، وقال إن الشركة تدرس أيضًا إضافة "أنواع إضافية من الملصقات إلى نتائج البحث" عندما يكون هناك وضع متطور، وقد لا تتوفر معلومات موثوقة، وتتطلع الشركة أيضًا إلى تعزيز شراكاتها مع "الخبراء والمنظمات غير الحكومية حول العالم" والاستثمار فى التكنولوجيا لاكتشاف "المعلومات الخاطئة المفرطة المحلية مع القدرة على دعم اللغات المحلية".