شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تغير أهدافك على ساعة أبل وتوقف تشغيل إشعارات النشاط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ميزات اللياقة البدنية وتتبع النشاط في ساعة أبل أهم ما يسعى لها مستخدميها، خاصة من ممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة والسباحين والعدائيين، وعند إعداد ساعة أبل لأول مرة ستطلب بعض المعلومات الحيوية الأساسية، ثم تتيح لك تحديد أهداف النشاط، وستتبع الساعة هذه الأهداف من أجلك كل يوم وتخبرك عندما تصل إليها.

ولكن إذا حددت أهداف نشاطك ثم اكتشفت لاحقًا أنها غير مناسبة، يمكنك تغييرها، وهنا نقدم لك الخطوات لتحقيق ذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية تغيير أهداف نشاط ساعة أبل

1. افتح تطبيق النشاط على ساعة أبل، حيث تبدو أيقونتها على شكل حلقة حمراء وخضراء وزرقاء.

2. في الصفحة الأولى، قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق تغيير الأهداف.

3. قم بتغيير وتأكيد أهداف الحركة والتمرين والوقوف الجديدة، ويمكنك استخدام رمز زائد وناقص لرفع أو خفض أهدافك.

كيفية تغيير إشعارات نشاط ساعة أبل

تتعقب ساعة أبل أهداف نشاطك وترسل إليك إشعارات عندما تصل إليها، كما تقدم لك اقتراحات حول كيفية الوصول إلى أهدافك، والملاحظات عندما تحقق رقمًا قياسيًا.

ويمكن أن تكون هذه الإشعارات مفيدة، ولكن إذا كنت تريد إيقاف تشغيلها، فيمكنك القيام بذلك من خلال تطبيق Watch على أيفون.

1. افتح تطبيق Watch على جهاز أيفون الخاص بك واضغط فوق "الإشعارات".

2. في قائمة التطبيقات، اضغط فوق النشاط.

3. استخدم الخيارات لاختيار الإشعارات التي تريدها والتي تريد كتمها، ويمكنك أيضًا الضغط فوق إيقاف تشغيل الإشعارات لكتم صوت كل شيء مرة واحدة.