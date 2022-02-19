شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء جونو تلتقط صورة جديدة لكوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت مركبة الفضاء جونو التابعة لوكالة ناسا مشهدا لكوكب المشترى من المستحيل التقاطه من الأرض، وهذا لأن مدار كوكب المشترى يقع خارج مدار الأرض، مما يعني أن أي مراقب على كوكبنا يمكنه فقط رؤية جانب المشترى الذي تضيئه الشمس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا المشهد مكون من سبع صور تم التقاطها خلال مرور جونو القريب من كوكب المشترى في 12 يناير 2022.



كوكب المشترى

وصل مسبار جونو إلى كوكب المشترى لأول مرة في 4 يوليو 2016، بعد رحلة استغرقت خمس سنوات ومسافة 1.8 مليار ميل (2.8 مليار كيلومتر) من الأرض.

ولم تقم أي مركبة فضائية سابقة بالدوران حول هذا الكوكب الغازي العملاق، على الرغم من إرسال مركبتين أخريين من خلال غلافه الجوي، ومن المتوقع أن تدرس المركبة تكوين الغلاف الجوي لكوكب المشترى حتى عام 2025.

كما أصدرت وكالة ناسا أيضًا صورة منفصلة التقطها جونو، هذه المرة خلال إحدى الممرات القريبة لقمر المشترى العملاق جانيميد، الذى يعد أكبر قمر في نظامنا الشمسي، أكبر حتى من كوكب عطارد.

ويعد جانيميد هو القمر الوحيد المعروف بامتلاكه مجال مغناطيسي خاص به، والذي يسبب الشفق القطبي الذي يدور حول أقطاب القمر، وتشير الدلائل أيضًا إلى أن جانيميد قد يخفي محيطًا مائيًا سائلًا تحت سطحه الجليدي.