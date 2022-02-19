شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تويتر يتعرض لمشاكل تفقد المستخدمين بعض التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحظ محقق الشفرة Jane Manchun Wong ومستخدمون آخرون انقطاعًا جزئيًا فى Twitter أمس أدى إلى فقدان التغريدات بما فى ذلك صفحات الملف الشخصى، ولا تظهر صفحة الحالة الخاصة بالشبكة الاجتماعية شيئًا خاطئًا، لكن Downdetector أشار إلى زيادة فى المشكلات التى أبلغ عنها المستخدم فى نحو الساعة 11 صباحًا وجاءت معظم التنبيهات من أشخاص فى عيد الفصح بالولايات المتحدة.

وأخبر Twitter موقع Engadget أنه يحقق فى المشكلة وسيتابعها كما أخبر حساب الدعم الخاص بالشركة المستخدمين عن "ارتفاع فى عدد الحالات، ولا يزال من الممكن مشاهدة العديد من التغريدات وإنشاء منشورات جديدة، على الأقل حتى كتابة هذه السطور وأشار وونج إلى أن تويتر خفف من الموقف من خلال التراجع عن تبديل الرمز.

ويعد هذا ثانى حادث حتى الآن خلال الشهر الحالى، ففى 11 فبراير عانت الشركة وأصلحت "خطأ تقنيًا" منع الأشخاص من نشر أو تحميل جداول زمنية، ومن غير الواضح ما إذا كانت الإخفاقات مرتبطة، لكن هذا على الأرجح ليس ما تريده الشركة لأنها تختبر ميزة مقالة طويلة وتتخلى عن مزود عاملين مرتبط بعمليات المراقبة السرية.

وقال متحدث باسم Twitter إن المشكلة "تم حلها منذ ذلك الحين على الرغم من أن الشركة لم تخض فى التفاصيل بشأن الخطأ الذى حدث، إلا أن Engadget تدرك أن المشكلة لم تكن مرتبطة بالفشل فى 11 فبراير.