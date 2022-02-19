شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات: iPhone 14 Pro يقدم أكبر قدر من ذاكرة الوصول العشوائى لأى ايفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقول الشائعات أن جهاز Apple iPhone 14 Pro سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ، وهي أكثر ما تم عرضه على الإطلاق في iPhone، وعلى الرغم من أن سلسلة iPhone 13 لا تزال جديدة نسبيًا ، إلا أن العيون تركز دائمًا على ما ستفعله Apple بعد ذلك ، ويبدو أنها قد تتفوق على نفسها من حيث الذاكرة الداخلية لإصدار iPhone القادم فى وقت لاحق من هذا العام، وفقا لتقرير digitartlend.

وفى الوقت الحالى لا يمكن التحقق من الشائعات ، لكنها تأتى من مدون يُدعى yeux1122 على موقع التدوين الكوري Naver الذي توقع بشكل صحيح أن Apple ستطلق جهاز iPad Mini جديدًا في عام 2021، والمصدر على دراية كافية بسلسلة التوريد الخاصة بشركة Apple ليقول إن الأجزاء اللازمة للترقية "تم تأكيدها بالفعل".

ومع ذلك ، لم يحصل المدون على جميع التفاصيل بشكل صحيح مع توقعهم السابق ، على الرغم من أنهم قاموا بتصحيح بعض الأشياء مثل زيادة حجم هيكل iPad Mini ونافذة الإصدار ، مما يمنح بعض المصداقية لمطالبتهم الأخيرة بذاكرة الوصول العشوائى، وهذه أيضًا ليست الشائعات الأولى التي تشير إلى أن iPhone 14 Pro سيحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى ، لذا فإن بيان yeux1122، مقترنًا بالشائعات الأخرى ، بدأ فى وضع حالة قوية لهذه الادعاء.

ولطالما كانت منتجات Apple خفيفة من حيث ذاكرة الوصول العشوائي مقارنة بأجهزة Android لذلك فمن المنطقى أن ترغب Apple في زيادة المواصفات الفنية للأجهزة مع الإصدار التالي حيث تصبح التطبيقات أكثر كثافة في استخدام الموارد عند مقارنتها بعروض ذاكرة الوصول العشوائى فى هواتف Samsung ، وتأخرت Apple عن الركب ولكن إذا كان iPhone 14 Pro يحتوي على 8 جيجابايت ، فسيكون له نفس الذاكرة مثل الخيارات المنخفضة من سلسلة Galaxy S22 .

ولا يذكر منشور المدونة أى شىء عن ذاكرة الوصول العشوائى لطراز iPhone 14 الأساسى ، لذلك من المحتمل أن طراز Pro فقط هو الذي سيحصل على عثرة في الذاكرة، ومع ذلك فى حين أن ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مهمة بالتأكيد للمواصفات الفنية للجهاز ، فإن iPhone 13 يتفوق بالفعل على العديد من منافسي Android ، لذلك قد لا تنتهى الذاكرة الإضافية بتغيير الكثير من الأداء العام لجهاز iPhone 14 والاستقبال.