شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى آيفون.. لن تستطيع الرجوع للإصدار السابق من نظام التشغيل بعد هذا التحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أبل مؤخرًا فى طرح iOS 15.3.1 لمستخدمى آيفون، والآن توقفت الشركة عن طرح iOS 15.3، وهذا يعنى أن مستخدمى آيفون الذين لديهم تحديثات iOS جديدة لم يعد بإمكانهم الرجوع إلى إصدار iOS 15.3.

لذلك إذا كنت تستخدم iOS 15.3 بالفعل أو قمت بالترقية إلى iOS 15.3.1 ، فلا يمكنك الرجوع إلى إصدار أقدم، حتى لو كنت ترغب فى ذلك، وقد تم إصدار iOS 15.3 الشهر الماضى، وكان يركز على إصلاح الخلل فى متصفح Safari والذى سمح لشخص ما باستخراج سجل التصفح للمستخدم وحتى معرفات Google المخزنة هناك.

وقد تم العثور على الثغرة الأمنية فى تطبيق IndexedDB وهو واجهة برمجة تطبيقات Javascript تستخدم لتخزين البيانات، وبمساعدة هذا الخطأ، تمكن مجرمو الإنترنت من رؤية عناوين URL التى تم الوصول إليها مؤخرًا وحتى الحصول على معرف مستخدم Google، الذى يكشف معلوماتك الشخصية.

ومع تحديث iOS 15.3 ، قامت الشركة أيضًا بإصلاح خطأ تلف الذاكرة الذي مكّن تطبيقًا ضارًا من تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بامتيازات kernel، وذكرت شركة أبل أنه تم استغلال الخطأ على نطاق واسع ما يعني أن المتسللين كانوا يستخدمونه وربما يكون قد أثر على بعض المستخدمين.

وتتوقف أبل بانتظام عن توقيع الرموز القديمة بعد إطلاق إصدار iOS جديد لأنه يسمح للشركة بالاحتفاظ بمزيد من الأجهزة على إصدارات غنية بالميزات، كما أنها تحمي المستخدمين من المتسللين الذين يحاولون استخدام الروابط الضعيفة المكتشفة حديثًا.

وعلى الرغم من أن الشركة لا توصى بالرجوع إلى إصدار أقدم من نظام التشغيل iOS، إلا أن مستخدمى آيفون الذين يقومون بكسر حماية أجهزتهم غالبًا ما يفضلون هذه العملية، ويحاول المستخدمون الذين يواجهون مشكلات فى البطارية وأى أخطاء أخرى عند قيامهم بتثبيت تحديث جديد لإصدار iOS تقليل نظام التشغيل الخاص بهم.