شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تتوقع استثمارات قياسية فى الإنترنت بقيمة 10 مليارات جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية بريطانية أن شركات الأمن السيبرانى البريطانية جمعت أكثر من مليار جنيه إسترلينى (1.36 مليار دولار) فى 84 صفقة العام الماضى، مع استغلال المستثمرين الأجانب للنمو فى قدرات مثل أمن الشبكات ومراقبة التهديدات.

وقالت الحكومة فى تقريرها السنوى عن قطاع الإنترنت إن الشركات التى حصلت على استثمارات جديدة تشمل Immersive Labs ومقرها بريستول، والتى جمعت 53.5 مليون جنيه إسترلينى، وشركة Tessian التى يوجد مقرها فى لندن، والتى حصلت على أكثر من 52 مليون جنيه إسترلينى.

وأضاف التقرير أن التوظيف فى جميع أنحاء الصناعة ارتفع بنسبة 13%، مع خلق أكثر من 6000 وظيفة جديدة، ليصل العدد الإجمالى للأشخاص العاملين فى مجال الإنترنت فى بريطانيا إلى 52700.