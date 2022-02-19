شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستهدف الانتهاء من أول محطة فضائية لها بحلول نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط الصين لإكمال محطتها الفضائية تيانجونج بحلول نهاية العام، فسترسل وحدتين وهما وينتيان ووينجتيان على صاروخين من طراز لونج مارش 5 بي، وهذا الإطلاق من بين 60 إطلاقًا تخطط الصين لإرسالها إلى الفضاء هذا العام، متجاوزة رقمها القياسى البالغ 55 إطلاقًا الذى سجلته العام الماضى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سترسل إدارة الفضاء الوطنية الصينية وحدتي تيانجونج إلى الفضاء في الأشهر المقبلة، على الرغم من عدم الكشف عن تاريخ محدد.

وسيتم ربطها بالوحدة الأساسية التى تم إطلاقها فى أبريل من العام الماضى، كما سيتم وضعها فى مكانها بواسطة ذراع آلية كبيرة متصلة بالمحطة.

وأكدت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات (CALT) أن وينتيان ستكون أول من يطلق بحلول منتصف العام، مع إطلاق الوحدة الأخرى في نهاية العام.

تحتوى كل وحدة نمطية متجهة إلى المحطة الصينية على كتلة تزيد عن 44.1000 رطل وهى مصممة لتكون مختبرات علمية، على غرار العديد من وحدات محطة الفضاء الدولية.

وتتضمن أيضًا مرافق غرفة معادلة الضغط، والتى ستجعل السير فى الفضاء أسهل، وتتضمن ذراعًا آليًا ثانيًا للانضمام إلى الذراع الملحقة بالوحدة الأساسية.

وكان تم منع برنامج الفضاء الذى يديره الجيش الصينى من محطة الفضاء الدولية، ويرجع ذلك أساسًا إلى اعتراضات الولايات المتحدة، لذلك شرعت في بناء منشأتها المدارية الخاصة.