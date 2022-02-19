شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستهدف الانتهاء من أول محطة فضائية لها بحلول نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سترسل إدارة الفضاء الوطنية الصينية وحدتي تيانجونج إلى الفضاء في الأشهر المقبلة، على الرغم من عدم الكشف عن تاريخ محدد.
وسيتم ربطها بالوحدة الأساسية التى تم إطلاقها فى أبريل من العام الماضى، كما سيتم وضعها فى مكانها بواسطة ذراع آلية كبيرة متصلة بالمحطة.
وأكدت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات (CALT) أن وينتيان ستكون أول من يطلق بحلول منتصف العام، مع إطلاق الوحدة الأخرى في نهاية العام.
تحتوى كل وحدة نمطية متجهة إلى المحطة الصينية على كتلة تزيد عن 44.1000 رطل وهى مصممة لتكون مختبرات علمية، على غرار العديد من وحدات محطة الفضاء الدولية.
وتتضمن أيضًا مرافق غرفة معادلة الضغط، والتى ستجعل السير فى الفضاء أسهل، وتتضمن ذراعًا آليًا ثانيًا للانضمام إلى الذراع الملحقة بالوحدة الأساسية.
وكان تم منع برنامج الفضاء الذى يديره الجيش الصينى من محطة الفضاء الدولية، ويرجع ذلك أساسًا إلى اعتراضات الولايات المتحدة، لذلك شرعت في بناء منشأتها المدارية الخاصة.