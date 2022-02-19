شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساندر بيتشاى يعلن عن صندوق جوجل لشهادات التوظيف بقيمة 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Alphabet والرئيس التنفيذى لشركة جوجل Sundar Pichai عن صندوق Google Career Certificates بقيمة 100 مليون دولار، لإعداد قوة عاملة ماهرة للوظائف عالية الأجر والنمو فى مجالات مثل تحليلات البيانات ودعم تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع وتصميم تجربة المستخدم.

وقال إن الهدف هو تمكين "التمويل الاجتماعى" من الوصول إلى أكثر من 20 ألف عامل أمريكى، وقال بيتشاى فى بيان "هذا الاستثمار فى مستقبل أمريكا لديه القدرة على دفع مليار دولار من مكاسب الأجور"، وأكمل ما يقرب من 70 ألف أمريكى شهادات جوجل المهنية حتى الآن.

وأضاف بيتشاى "إنهم متاحون لأى شخص، ولا يشترط الحصول على شهادة جامعية، وأفاد 75% من الخريجين أنهم رأوا تأثيرًا إيجابيًا على حياتهم المهنية فى غضون ستة أشهر، بما فى ذلك زيادة أو وظيفة جديدة".

وأعلن عن الصندوق فى حدث مع مساعد وزير التجارة الأمريكى للتنمية الاقتصادية، أليخاندرا كاستيلو، والرؤساء التنفيذيين للتمويل الاجتماعى Merit America وYear Up.

وقال بيتشاى "إن الإحساس بالهدف والتفاؤل هو ما أوصلنى إلى أمريكا منذ ما يقرب من 30 عامًا، وهو ما جذبنى إلى جوجل ومهمتها لتنظيم معلومات العالم وجعلها متاحة ومفيدة عالميًا"، وساعد برنامج المهارات الرقمية من جوجل أيضًا فى تدريب 8 ملايين أمريكى فى جميع الولايات الخمسين فى الولايات المتحدة.

وأشار بيتشاى إلى "أننا سنستثمر جوجل Capital ومنح جوجل.org ونقدم برنامج شهادة التوظيف لدينا. وسنربط الطلاب بكونسورتيوم لأصحاب العمل يضم أكثر من 150 شركة تتطلع إلى توظيف عمال بهذه المهارات".

وتم تصميم كل ذلك حول نجاح الطلاب وسيحصلون على كل هذا بدون تكلفة مسبقة "وسوف يسددونه فقط بمجرد العثور على وظيفة تربح ما لا يقل عن 40 ألف دولار سنويًا".