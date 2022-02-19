شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الوجوه المزيفة بواسطة الذكاء الاصطناعى أكثر ثقة من الأشخاص الحقيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، أن الوجوه المزيفة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) تبدو أكثر جدارة بالثقة من وجوه الأشخاص الحقيقيين، حيث أجرى الباحثون عدة تجارب لمعرفة ما إذا كانت الوجوه المزيفة التي تم إنشاؤها بواسطة التعلم الآلي قادرة على خداع البشر، ووجدوا أن الوجوه التي تم إنشاؤها صناعياً ليست مجرد صور واقعية، ولكنها أيضًا لا يمكن تمييزها تقريبًا عن الوجوه الحقيقية، وحتى يتم الحكم عليها على أنها أكثر جدارة بالثقة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يدعو الباحثون إلى ضمانات لمنع التزييف العميق من الانتشار عبر الإنترنت في هذا الصدد، حيث تم بالفعل استخدام تقنية التزييف العميق لما يسمى بالانتقام الإباحي والاحتيال والدعاية.

أجرت الدراسة الجديدة صوفي ج. نايتينجيل في جامعة لانكستر وهاني فريد في جامعة كاليفورنيا ببيركلي، حيث يقولون: "يشير تقييمنا لواقعية الصور للوجوه المُصنَّعة بالذكاء الاصطناعي إلى أن محركات التوليف قادرة على تكوين وجوه لا يمكن تمييزها وأكثر جدارة بالثقة من الوجوه الحقيقية.

وأضاف الباحثون: "ربما يكون الأمر الأكثر ضررًا هو النتيجة أنه في العالم الرقمي حيث يمكن تزوير أي صورة أو مقطع فيديو، ويمكن التشكيك في صحة أي تسجيل غير مريح أو غير مرغوب فيه".

استخدم الخبراء وجوهًا مزيفة تم إنشاؤها باستخدام StyleGAN2، وهي شبكة تابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية Nvidia، وتعمل هذه الشبكة عن طريق وضع خوارزميتين ضد بعضهما البعض في محاولة لإنشاء تمثيلات مقنعة للعالم الحقيقي.

وكان متوسط تصنيف الوجوه الاصطناعية أكثر جدارة بالثقة بنسبة 7.7 من متوسط تصنيف الوجوه الحقيقية، وهى نتائج حذر منها الباحثون.