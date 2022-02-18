نكسة جديدة.. “ميتا” خارج سباق أكبر 10 شركات عالمية من حيث القيمة السوقية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - فبراير - 2022 8:33 مساءً

يبدو أن المصائب على شركة “ميتا”، لا تأتي فرادى، فبعد تأزم العلاقات مع الدول الأوروبية، والخسارة الكبيرة التي قدرت بأكثر من 200 مليار دولار من قيمتها السوقية إثر انخفاض أسهمها، خرجت الشركة المالكة لمنصة “فيسبوك” عن مكانتها بين أعلى 10 شركات من حيث القيمة السوقية في العالم.

وأظهرت بيانات جمعتها وكالة “بلومبرغ”، أن الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي احتلت المرتبة الحادية عشر بين الشركات الأعلى قيمة سوقية حول العالم، بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 565 مليار دولار.

وفقدت “ميتا” أكثر من 500 مليار دولار من قيمتها السوقية مقارنة بذروة سبتمبر الماضي، وزادت الضغوط على أسهم الشركة خلال الأسبوعين الماضيين في أعقاب صدور تقرير نتائج الأعمال الفصلية خلال الربع الأخير، والذي أظهر ضعف نمو المستخدمين بفعل تزايد المنافسة.

وجاءت “آبل” في المرتبة الأولى في قائمة أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، يليها “مايكروسوفت” الأمريكية ثم “أرامكو” السعودية.

وحلت “ألفابت” في المرتبة الرابعة في القائمة، ثم “أمازون” و”تسلا” في المركزين الخامس والسادس، و”بيركشاير هاثاواي” و”إنفيديا” و”تي إس إم سي” و”تينسنت”.

وأنهى سهم “ميتا” جلسة تداول الخميس على تراجع 4.1% عند 207.71 دولار، بقيمة سوقية 565.3 مليار دولار.