شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: ميتا تمتلك 300 ألف مستخدم ضمن Horizon Worlds والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل Horizon Worldsالمنصة الاجتماعية للواقع الافتراضى عبر نظارة الرأس Questالرهان الأكثر شهرة فى شركة ميتا، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

وعرضت الشركة المنصة مؤخرًا فى إعلان Super Bowlووصفها مارك زوكربيرج بأنها أساسية لرؤية الشركة لميتافيرس.

وقدم كبير مسئولى المنتجات فى الشركة، كريستوفر كوكس، للموظفين خلال اجتماع افتراضى فى وقت سابق من هذا الأسبوع تحديثًا حول نمو عدد مستخدمى Horizon Worlds.

وقال: نمت قاعدة المستخدمين الشهرية بمعدل 10 أضاف إلى 300 ألف شخص، منذ أن تم طرح Horizon Worlds لجميع مستخدمى Quest فى الولايات المتحدة وكندا فى أوائل شهر ديسمبر.

وأكد المتحدث باسم الشركة الإحصائيات، وقال إن الرقم يشمل مستخدمى Horizon Worlds وHorizon Venues، وهو تطبيق منفصل لحضور الأحداث المباشرة فى الواقع الافتراضى يستخدم نفس الصور الرمزية والميكانيكا الأساسية.

ولا يشمل الرقم Horizon Workrooms وهى تجربة مؤتمرات واقع افتراضى تعتمد على نظام دعوة.

وقبل طرحها فى شهر ديسمبر كانت Horizon Worlds فى إصدار تجريبي خاص لصناع المحتوى لاختبار أدواتها الخاصة ببناء العالم

وعلى غرار الطريقة التى تعمل بها منصة الألعاب روبلوكس أو ماين كرافت، فإن Horizon Worlds تتيح للأشخاص إنشاء بيئات مخصصة للتجول ولعب الألعاب كصورة رمزية.

وأعلنت ميتا هذا الأسبوع أنه تم بناء 10 آلاف عالم منفصل فى Horizon Worlds حتى الآن، ويبلغ عدد أعضاء مجموعتها الخاصة عبر فيس بوك لصناع المحتوى الآن أكثر من 20 ألف عضو.

المنصة التابعة لشركة ميتا تنمو بمقدار 10 أضعاف في ثلاثة أشهر.

ونظرًا لأنه لم يمض سوى بضعة أشهر على إتاحة Horizon Worlds على نطاق واسع، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان النمو السريع للمنصة قد يستمر أو ما إذا كانت المنصة قادرة على الاحتفاظ بالمستخدمين بمرور الوقت.

ودائمًا ما يكون المستخدمون الشهريون للمنتجات الاجتماعية أعلى من المستخدمين اليوميين، وهو ما لم يفصح عنه كوكس للموظفين.

كما أن زيادة مبيعات Quest في الربع الرابع من العام الماضي ساعدت في زيادة اهتمام الأشخاص بتجربة Horizon Worlds.

ولم تكشف ميتا حتى الآن عن عدد نظارات Quest التي باعتها، مما يجعل من الصعب قياس نجاح Horizon Worlds بالنسبة للمنصة العتادية التى تعمل عبرها.

لكن العديد من الجهات الخارجية تقدر مبيعات Quest بأكثر من 10 ملايين، وصرح زوكربيرج مؤخرًا أن ميتا قد تطلق نسخة من Horizon Worlds للهواتف المحمولة في وقت لاحق من هذا العام. ويريد زوكربيرج جلب تجارب ميتافيرس المبكرة إلى المزيد من الأماكن بخلاف الواقع الافتراضي.

ويؤدي جلب Horizon Worlds إلى الهاتف المحمول إلى جعلها منافسًا لـ Rec Room، وهو تطبيق ألعاب اجتماعي مع 37 مليون مستخدم شهريًا عبر منصات الألعاب والهواتف المحمولة والواقع الافتراضي.

وبالرغم من أن Horizon Worlds لا تحقق أرباحًا للشركة حتى الآن، لكن يجرى التركيز عليها لكى تنجح، لا سيما بالنظر إلى كيفية تراجع أسهم الشركة حيث يتشكك المستثمرون في دفعها المكلف نحو ميتافيرس.