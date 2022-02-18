شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتيح لمستخدمى أندرويد القدرة على معاينة المستندات داخل الشات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن واتس آب يعمل على ميزة جديدة لمستخدمى أندرويد، فوفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، بدأ واتس آب فى طرح تحديث تجريبى جديد يتيح معاينة المستندات التى تتم مشاركتها فى الدردشات.

ووفقًا للتقرير تعمل المنصة المملوكة لشركة فيس بوك على طريقة جديدة للحصول على معاينة المستند عند مشاركة مقاطع الفيديو والصور كمستندات فى الدردشات، وحاليًا لا يمكنك الحصول على لمحة عن صورة أو مقطع فيديو تم إرساله كمستند دون فتحه، لكن حسب لقطة الشاشة التي تمت مشاركتها مع التقرير، ستكون المعاينة مماثلة لتلك التي تظهر عند مشاركة ملف PDF كمستند على واتس آب.

ويكشف WABetaInfo أن الشركة تطرح هذه الميزة فقط لبعض مختبرى النسخة التجريبية، وقد يحصل البعض على هذه الميزة مع تحديثات بيتا السابقة أيضًا، واعتبارًا من الآن لم يشارك واتس آب رسميًا أى تفاصيل حول هذه الميزة، لكن التقرير يدعى أن الشركة تخطط لتمكين معاينة الصورة فى التحديثات القليلة القادمة.

ويقال أيضًا أن واتس آب يغير تصميم نافذة التطبيق التي تظهر أثناء المكالمات الصوتية الجماعية، حيث تم العثور بالفعل على مراجع لتغيير التصميم فى التحديثات التجريبية السابقة لمستخدمى iOS وأندرويد.

ويكشف التقرير أيضًا أن النظام الأساسى يقوم بإضافة أشكال موجية صوتية لجميع المشاركين أثناء مكالمة جماعية، وتتشابه أشكال الموجات الصوتية مع تلك التي تظهر في الملاحظات الصوتية.

ووفقًا للقطات التى تمت مشاركتها بواسطة WABetaInfo فإن التغييرات فى التصميم ضئيلة للغاية، لكنها توفر مظهرًا محدثًا للصفحة، ويشير التقرير أيضًا إلى أن التصميم الجديد يتم طرحه حاليًا لبعض مختبرى الإصدار التجريبى من أندرويد فقط، لكن النظام الأساسي سيوسع نطاقه ليشمل المزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

ونظرًا لأن الميزة متوفرة فقط في الإصدار التجريبى فمن غير المعروف، حتى الآن، متى سينتقل التصميم إلى الإصدار العام.